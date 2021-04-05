Login خطوات تسجيل روضات الأطفال noor.moe.gov.sa 1442 بنظام نور المركزي مع الشروط

خطوات تسجيل روضات الأطفال في نظام نور التعليمي بالمملكة بحساب ولي الأمر الذي يقوم بإنشائه عبر النظام المركزي، ويكون تسجيل الطلاب في هذه المرحلة العمرية وفق عدد من الشروط الواجب توافرها في الطفل وأيضا بعدد من خطوات وشروط للقبول في النظام المركزي، كما نقوم بشرح خطوات التسجيل والموعد المقرر لإعلان عن نتائج تسجيل رياض الأطفال بالمدارس والأوراق المطلوبة واختيار المدارس.

نظام نور المركزي 1442

تسجيل الطلاب في مدارس المملكة

تطلق وزارة التربية والتعليم التسجيل الإلكتروني في الصفوف الدراسية الأولى لدخول مدارس المملكة، وقد أطلقت منذ شهور قليلة تسجيل الصف الأول الابتدائي وهي السنة الأولى بالتعليم الابتدائي بعدد من الخطوات وشروط التسجيل، وقد أعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي على صفحتها بتويتر إطلاق تسجيل روضات الأطفال بروضات المملكة بحساب ولي الأمر حسب إلية محددة للتقديم والذي يبدأ في 7 إبريل 2021 وفق عدد من الشروط مع اختيار الروضة التي يلتحق الطالب بها وتقديم الأوراق فيها.

خطوات تسجيل روضات الأطفال

يقوم ولي الأمر بالتقديم للطالب بالمرحلة الأولى من التعليم وفق عدد من الخطوات

يكون أولها إنشاء حساب جديد لولي الأمر على رابط نور المركزي. يقوم ولي الأمر باختيار المدرسة الذي يريد الابن الالتحاق بها ويتم تقديم الأوراق فيها. من الهام الالتزام بالمعايير العمرية لتسجيل الطلاب.

المستوى الأول يكون الطالب قد تجاوز سن الثالثة ولم يبلغ الرابعة من العمر المستوى الثاني أن يكون الطالب قد بلغ سن الرابعة ولم يبلغ الخامسة من العمر المستوى الثالث أن يكون الطالب قد تجاوز سن السادسة.

لابد الانتظار لإشعارات وزارة التربية والتعليم لفتح باب تسجيل روضات الأطفال. تبدأ الخطوات بالدخول على نظام نور المركزي يتم كتابة اسم المستخدم. يقوم بكتابة رقم المرور ورمز التحقق المرئي. يتم عمل تسجيل جديد. يقوم المستخدم بإدخال البيانات المطلوبة. يبدأ استخدام المستوى المناسب لسن الطفل (كما هو مبيّن بالجدول السابق). يختار ايقونة “التالي”. تفتح صفحة جديدة يتم كتابة بيانات الطفل فيها. يتم تحديد المدرسة بشرط أن تكون أقرب للمحل السكني للطفل أو للولي. وفي النهاية يتعهد المستخدم بصحة البيانات المقدمة ثم يسجل الخروج.

المستويات العمرية لتقديم الطلابخطوات تسجيل نظام نور (روضات الأطفال)

ومن الهام الإشارة إلى أن تسجيل الطلاب يكون على مستويات ثلاثة يكون أولهم لأعمار الأطفال أقل من خمسة سنوات ويكون المستوى الثاني لمن هم أعلى من خمسة سنوات بينما يكون المستوى الثالث لمن أتم السنوات الستة، على أن يقوم تسجيل جميع الطلاب بحساب ولي الأمر ويستمر التسجيل لمدة شهر ثم يتم إغلاق باب التقديم لحين دراسة جميع الطلبات لحين الإعلان عن النتائج، التي من المتوقع لها أن تكون بعد الاختبارات النهائية للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية أيضا.

ويتابع ولي الأمر المواعيد المقررة لفتح باب التسجيل الإلكتروني للأبناء لدخول المدارس على أن يقوم باتباع المعايير الخاصة بسن الطالب وبياناه الخاصة والشهادات الصحية له، كما يقوم باختيار المدرسة التي يرغب في لالتحاق ابنه فيها ويتم تقديم الأوراق فيها لحين مراجعة كافة بيانات التسجيل ويتم فتح باب التسجيل ابتداء من السابع من ابريل 2021 ويستمر لمدة أسبوعين على ان يتم بعدها إغلاق باب التسجيل ومراجعة الطلبات والإعلان عن نتائج القبول.