مسابقة مدرستي تبرمج 1442 ماين كرافت Minecraft: رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول

أعلنت وزارة التعليم عام عن مراحل مسابقة مدرستي تبرمج 1442 رسمياً عبر موقع العودة إلى المدارس الإلكتروني التابع لوزارة التعليم، حيث من المقرر وفقاً للخطة الموضوعة من جانب الوزارة أن تبدأ أولى مراحل مسابقة منصة مدرستي خلال الفصل الدراسي الجاري، وتستهدف المسابقة خلال هذه المرحلة “إدارات التعليم – المدارس – المعلمون والمعلمات”، بينما تبدأ المرحلة الثانية من المسابقة خلال الفصل الدراسي القادم للعام الدراسي 1443هـ، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد، وموعد بدء وانتهاء المسابقة المرحلة الأولى، بالإضافة إلى إرفاق فيديو برنامج ماين كرافت قصة قريتين لكي تتعرف على موضوع ساعة البرمجة لهذا العام.

مسابقة مدرستي تبرمج 1442

مسابقة منصة مدرستي تبرمج هي مسابقة وطنية الهدف منها هو تعزيز ثقافة البرمجة وتوظيفها في تحسين أداء الطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والأجنبية والعالمية، إلى جانب تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلاب والطالبات بأسلوب يرتبط بالحياة اليومية وأكثر تشويقاً.

وتسعى وزارة التعليم عام إلى زيادة عدد المشاركين في المسابقة للوصول إلى عدد يتخطى 4 ملايين مشاركة ومشاركة من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، وتظهر مكاسب المسابقة جليةً في إضافة عنصر التشويق لتعليم البرمجة، ومشاركة أولياء الأمور في الأنشطة التي تقدم للطلاب والطالبات وقضاء أوقات ممتعة مع الأبناء.

والعمل على توجيه الطلاب والطالبات للمشاركة المجتمعية بفاعلية في معالجة قضايا العالم والمجتمع المحلي، كما تتضح أهمية المسابقة أيضاً في حضور المملكة العربية السعودية ومشاركتها في المنافسات الدولية والإقليمية، إلى جانب تأهيل الطلاب والطالبات للمنافسات الدولية والمحلية في البرمجة.

مراحل مسابقة “مدرستي تبرمج”

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام عن المراحل التي تمر بها المسابقة، حيث من المقرر أن تمر المسابقة بمرحلتين وهما:

المرحلة الأولى خلال الفصل الدراسي الحالي “ساعة برمجة”، وتبدأ هذه المرحلة اعتباراً من تاريخ 8 شعبان 1442هـ، وتستمر حتى يوم الخميس بتاريخ 26 شعبان 1442هـ.

والمهمة خلال هذه المرحلة هي تفعيل ساعة برمجة بمدارس التعليم العام عن طريق استخدام اللبنات أو المركبات البرمجية أو بالكتابة مباشرةً بلغة البايثون من أجل القيام بالمهام المطلوبة في برنامج ماين كرافت، ويشارك في هذه المرحلة إدارات التعليم والمدارس والمعلمون والمعلمات.

المرحلة الثانية خلال الفصل الدراسي القادم (التصميم الإبداعي عن طريق استخدام ماين كرافت الإصدار التعليمي Minecraft).

والمهمة في هذه المرحلة هي عمل مشاريع التصميم الإبداعي بمدارس التعليم العام، والفئات المشاركة هم المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي والأجنبي، وسوف يتم تحديد موعد المسابقة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم 1443.

رابط منصة مدرستي التعليمية

تتيح منصة مدرستي التعليمية إمكانية دخول قادة المدارس والمعلم والمعلمة أو الطالب والطالبة وأولياء الأمور وغيرهم من منسوبي العملية التعليمية عن طريق تعبئة بيانات حساب مايكروسوفت الخاص بالمستفيد باستثناء ولي الأمر، حيث يتم دخول ولي الأمر والإداري عن طريق تعبئة بيانات نظام نور لولي الأمر المركزي 1442، ويمكنكم دخول منصة مدرستي للتعليم عن بعد من خلال اتباع (https schools madrasati sa) الرسمي.

منصة مدرستي ماين كرافت التعليمي

أطلقت وزارة التعليم عام فيديو تعريفي لبرنامج ماين كرافت التعليمي “قصة قريتين” للتعرف على موضوع ساعة البرمجة لهذا العام، حيث يمكنكم الحصول على الفيديو من خلال التالي:

أهداف مسابقة المنصة منصة مدرستي

أوضحت وزارة التعليم الأهداف الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها من خلال مدرستي تبرمج، حيث تتمثل في العمل على تعزيز البرمجة وتوظيفها لدى الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، إلى جانب تنمية المهارات لدى الطلاب والمعلمين في مجال البرمجة، ورفع مستوى مشاركة أولياء الأمور عن طريق تفعيل “ساعة برمجة”.

كما تهدف إلى تنمية المهارات لدى طلاب وطالبات ومعلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع مهارات القرن الحادي والعشرون، وتشجيع الابتكار وإنتاج البرمجيات، وقد أطلقت الوزارة فيديو تعريفي يتضمن أهداف مسابقة مدرستي تبرمج، حيث يمكنكم الإطلاع عليه من خلال التالي:

منصة مدرستي تسجيل الدخول

يتم تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية لأداء المهام المطلوبة من الطلاب والطالبات وحل واجبات منصة مدرستي الإلكترونية من خلال دخول منصة مدرستي واجباتي والإطلاع على الواجبات التي بدأت أو لم تبدأ بعد، ويتم دخول المنصة منصة مدرستي للطالب من خلال تعبئة بيانات الحساب الشخصي الخاص به.

ويتم الحصول على حساب منصة مدرستي لاستخدام البريد الإلكتروني وخدمات أوفيس وماين كرافت التعليمي في التعليم الأهلي والعالمي من خلال الدخول إلى منصة العودة إلى المدارس (backtoschool.sa)، ثم النقر على تسجيل الدخول، ثم تعبئة رقم الهوية أو رقم الإقامة ورقم الجوال.

ثم تعبئة كود التحقق المرسل إلى جوال ولي أمر الطالب أو الطالبة، وسوف تصل رسالة إلى ولي الأمر بنجاح تسجيل الدخول إلى المنصة، ويمكنك الحصول على البريد الإلكتروني وأوفيس 365 وبرنامج ماين كرافت التعليمي، وعند الدخول للمرة الأولى إلى منصة مدرستي وزارة التعليم للاستفادة من الخدمات التعليمية، سيطلب منك النظام تغيير كلمة المرور، ومن يرغب في التعرف على مراحل مسابقة مدرستي تبرمج 1442 يمكنه ذلك من خلال المقال عبر ثقفني.