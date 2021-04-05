منصة مدرستي الصفحة الرئيسية 1442 تسجيل دخول المنصة madrasati.sa للطالب والمعلم

تتيح المنصة منصة مدرستي الصفحة الرئيسية تسجيل الدخول للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والقادة وأولياء الأمور والإداريين وفق آلية التسجيل لكل مستخدم من المستخدمين كما أعلنت وزارة التعليم عام، حيث تعد منصة مدرستي التعليمية من أهم المرتكزات التي توليها الوزارة عناية فائقة خلال العام الدراسي الجاري نظراً للظروف التي تمر بها البلاد، وقد أثبتت منصة مدرستي للتعليم عن بُعد كفاءتها ونجاحها على مدار العام الدراسي الجاري، ومن خلال ثقفني نوفر رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول لحل الواجبات الإلكترونية المنشورة وإنجاز المهام الموكلة للطلاب والطالبات.

منصة مدرستي الصفحة الرئيسية 1442

ساعدت منصة مدرستي التعليمية على تحقيق عودة آمنة وصحية للطلاب والطالبات بكافة المراحل الدراسية للتعليم العام ومنسوبي الوزارة من الهيئة التعليمية والإدارية، وعملت على استدامة واستمرارية الرحلة التعليمية لمنسوبي المدارس منذ تسجيل الدخول إليها وحتى الانصراف منها.

وللطلاب والطالبات مهام دراسية على مدار الفصل الدراسي الثاني يجب الالتزام بها والمحافظة عليها للحصول على نتائج إيجابية في نهاية العام الدراسي الجاري 1442هـ، حيث تتمثل مهام الطلاب والطالبات في منصة مدرستي وزارة التعليم في التالي:

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية باستخدام الحساب الشخصي للمستخدم.

أداء النشيد الوطني والتمارين الرياضية في بداية كل يوم دراسي.

الالتزام بحضور الحصص الدراسية في وقتها المحدد طبقاً للجدول الدراسي المحدد لكل مرحلة دراسية.

التواصل مع المعلم أو المعلمة عند الحاجة لذلك.

حل الواجبات والتكليفات اليومية أو الأسبوعية.

رابط منصة مدرستي التعليمية

يجب على كافة الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام المستفيدين من خدمات المنصة منصة مدرستي للتعليم عن بُعد حضور الحصص الدراسية في الموعد المحدد لها من أجل مشاركة المعلم أو المعلمة والزملاء في الفصل الافتراضي عبر برنامج مدرستي مايكروسوفت تيمز.

ويمكنكم الآن الدخول إلى منصة مدرستي تسجيل الدخول الصفحة الرئيسية 1442 للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، من خلال اتباع رابط منصتي مدرستي التعليمية (https schools madrasati sa) الرسمي، ويجب على الطلاب عدم التردد في سؤال المعلم أو المعلمة عن أي جزئية من الدرس تتطلب الإيضاح.

وتتيح وزارة التعليم إمكانية مشاهدة الدرس المسجل أو التوجه مباشرةً لقنوات عين الفضائية على منصة يوتيوب لمن فاته الدرس أو لمن يرغب المراجعة والإطلاع.

آلية تسجيل الدخول على منصة مدرستي الرئيسية

تتيح منصة مدرستي توكلنا تسجيل الدخول وإنشاء حساباً جديداً للطالب والطالبة والمعلم والإداري بواسطة استخدام خطوات موحدة لهم، أما عن طريقة تسجيل منصة مدرستي لولي الأمر، فتتم عن طريق تعبئة بيانات دخول نظام نور المركزي لولي الأمر، ويمكنكم الإطلاع على شرح خطوات دخول منصة مدرستي التعليمية من خلال التالي:

مدرستي تبرمج

تم التعريف بما هي مسابقة مدرستي تبرمج من جانب وزارة التعليم، حيث أعلنت عن أنها مسابقة وطنية الهدف منها هو تعزيز ثقافة البرمجة وتوظيفها لتحسين أداء الطلاب بمدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والأجنبية والعالمية، كما أوضحت الوزارة الأهداف التي من أجلها تم إطلاق مسابقة منصة مدرستي تبرمج وهي:

تنمية ثقافة البرمجة لدى الطلاب والمعلمين.

تنمية مهارات الطلاب والمعلمين بالبرمجة.

رفع مستوى المشاركة من جانب أولياء الأمور عن طريق تفعيل ساعة برمجة.

تشجيع الابتكار وإنتاج البرمجيات.

تنمية المهارات لدى الطلاب والمعلمين بما يتفق مع مهارات القرن الـ21.

مراحل مسابقة مدرستي تُبرمج وزارة التعليم

تم الإعلان رسمياً من جانب وزارة التعليم عام عن المراحل التي ستمر بها مسابقة مدرستي تُبرمج، حيث تتمثل المرحلة الأولى الفصل الدراسي الحالي التي بدأت بتاريخ 8 شعبان 1442هـ وتستمر حتى يوم الخميس بتاريخ 26 شعبان 1442هـ في تفعيل ساعة برمجة في مدارس التعليم عام عن طريق استخدام اللبنات أو المركبات البرمجية “البلوكس”.

أو عن طريق الكتابة مباشرةً بلغة البايثون للقيام بالمهام المطلوبة في برنامج مدرستي ماين كرافت، والفئات المشاركة بها هم إدارات التعليم والمدارس والمعلمون والمعلمات، وبإمكانكم التعرف على موضوع ساعة البرمجة لهذا العام عن طريق مشاهدة فيديو ماينكرافت “قصة قريتين” من خلال التالي:

بينما تتمثل مهمة المرحلة الثانية الفصل الدراسي المقبل في عمل مشاريع التصميم الإبداعي في مدارس التعليم العام، ويشارك بهذه المرحلة المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات بالتعليم الحكومي والأهلي والعالمي والأجنبي، وقد أعلنت وزارة التعليم عن أن المشاركة في المرحلة الأولى للمسابقة هو شرط للمشاركة في المرحلة الثانية من المسابقة.

كما أكدت على أن المستهدف لتفعيل ساعة البرمجة ضمن مسابقة مدرستي تُبرمج هم كلاً من (الطالب – المعلم – قائد المدرسة – ولي الأمر)، ومن يرغب في تسجيل دخول منصة مدرستي الصفحة الرئيسية للطالب أو الطالبة، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.