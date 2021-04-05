برنامج زود الأجيال من بنك التنمية الإجتماعية لتشجيع الأطفال علي الإدخار: أعلن بنك التنمية الإجتماعية السعودى عن تقديم منتج جديد، وهو برنامج زود الأجيال الإدخاري وهو منتج يستهدف فئة عمرية محددة، وهو برنامج للأطفال، لتشجيع الأطفال على إدخار الأموال والنقود، فبرنامج زود الأجيال هو برنامج إدخاري يشجع الأطفال علي إدخار مبالغ شهرية مربوطة بأهداف إدخارية تتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة حيث أن البرنامج يقدم أليات للتخطيط المالي وحوافز جذابة تحت إشراف الوالدين، وحيث أن برنامج زود الأجيال يعتبر حصالة ذكية مبتكرة موجهة للأبناء تشجعهم علي الإدخار وتمكنهم من إدارة مصروفهم اليومي ورفع مستوي الثقافة المالية وكيفية التعامل مع الحسابات المصرفية عبر منظومة بنكية متكاملة، وبإشراف الوالدين، وحيث أن البرنامج يقدم حزمة من المحفزات المالية ومواد توعوية وتثقيفية يقدمها بنك التنمية الإجتماعية.

زود الأجيال هو حصالة إلكترونية تشجع الإطفال من إدخال المبالغ المالية.

يقدم برنامج زود الأجيال مواد توعوية وتثقيفبة من بنك التنمية الإجتماعية.

يُمكن برنامج زود الأجيال الوالدين من إدارة مصروف أبناءهم ومدخراتهم.

يقدم برنامج زود الأجيال حزمة من المحفزات النقدية وغير النقدية.

يتميز برنامج زود الأجيال الإدخاري بأن مدتة ثلاث سنوات.

يتميز برنامج زود الأجيال أنة بدون مصاريف إدارية ولا يُخصم منة شئ.

حيث أن برنامج زود الأجيال ليس مخالفاً للشريعة الإسلامية بل إنة متوافق مع الشريعة الإسلامية.

يقدم برنامج زود الأجيال حوافز نقدية شهرية تصل الي خمسة عشر ريال كحد أقصي.

يقدم برنامج زود الأجيال سحوبات وجوائز شهرية بقيمة مائة ريال.

ويقدم البرنامج حوافز ربع سنوية بقيمة ثلاثمائة ريال.

مميزات برنامج زود الأجيال الإدخاري من بنك التنمية الإجتماعيةالمحفزات المالية لبرنامج زود الأجيال من بنك التنمية الإجتماعية

الثقافة المالية: يتعرف الأبناء علي عائلة سهل الكرتونية في تطبيق توكن، والإطلاع علي المحتوي الثقافي المالي بشكل شهري يأخذ الأبناء برحلة تعليمية لمدة ثلاث سنوات، ويتم التفاعل مع مواد توعية خاصة برفع الثقافة المالية الإدخارية والمصروفية والإجابة علي الأسئلة الشهرية في نفس التطبيق لكسب الفرصة بالفوز بالجوائز التي تصل الي ثلاثمائة ريال.