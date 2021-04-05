بوريل: دعم الاتحاد الأوروبى لأوكرانيا ثابت فى مواجهة متمردى روسيا

جدة - نرمين السيد - أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، على دعم الاتحاد الأوروبى الثابت للحكومة الأوكرانية فى صراعها مع المتمردين الموالين لروسيا فى شرق البلاد.





وفى تغريدة عبر "تويتر"، كتب بوريل: "تحدثت إلى وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، فى أعقاب قلق شديد من النشاط العسكرى الروسى المحيط بأوكرانيا"، حيث أكدت له "دعم الاتحاد الأوروبى الثابت للسيادة وسلامة الأراضى الأوكرانية".

جاء ذلك بعد مكالمة هاتفية أجراها ممثل الاتحاد الأوروبى مع كوليبا، حيث قال بوريل إنه سيجرى مناقشة المسألة بشكل أكبر خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى.

وكانت أوكرانيا والانفصاليون الموالون لروسيا فى منطقة دونيتسك قد تبادلو الاتهامات، أمس الأحد، بشأن شن هجمات.

فيما أعربت ألمانيا وفرنسا، اللتان تساعدان فى إيجاد حل للنزاع الأوكرانى من خلال ما يسمى بصيغة نورماندى، عن قلقهما إزاء "العدد المتزايد لانتهاكات وقف إطلاق النار"، إذ قال البيان الصادر عن الدولتين الأورويتين: "نراقب الوضع عن كثب، وتحديدًا تحركات القوات الروسية، وندعو جميع الأطراف إلى التحلى بضبط النفس، والعمل من أجل التهدئة الفورية".

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص فى المنطقة التى يسيطر عليها المتمردون بمنطقتى دونيتسك ولوهانسك، على طول الحدود الروسية، منذ ما يقرب من 7 سنوات.