مقتل 4 إرهابيين فى اشتباكات مع جيش مالى

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء المالية عن مصادر فى الجيش أن قوات مالية كانت فى مهمة مرافقة لـ عمال إغاثة فى مدينتى "نامبالا" تعرضت لهجوم من قبل عناصر إرهابية. ولفتت إلى أن قوات الجيش المالى اشتبكت معهم، وتمكنت من قتل 4 منهم كما حجزت مدفعا رشاشا وكمية من الذخيرة وجهاز اتصال لا سلكى.

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