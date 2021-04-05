السعودية: قدمنا 5 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، دعت وزارة الصحة السعودية جميع المواطنين إلى المبادرة بالتسجيل فى تطبيق "صحتى" للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.
كما شددت الوزارة فى الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت الصحة السعودية حذرت، أمس الأحد، من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مشددة على أن عدم الالتزام والتهاون فى الاحترازات انعكست نتيجته فى عدد الحالات اليومية والحالات الحرجة، والتى ارتفعت على نحو مشابه للأرقام المسجلة فى منتصف أبريل من العام الماضى.
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