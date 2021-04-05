الخارجية الروسية: موسكو تقف إلى جانب استقرار الأردن وأمنه

قالت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، تعليقا على الأحداث الأخيرة في الأردن، إن موسكو تدعم استقرار الأردن وأمنه.
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، دعم موسكو للأردن للحفاظ على استقراره وأمنه، مضيفا أن روسيا تربطها علاقات صداقة تقليدية مع المملكة.
وقال بوغدانوف تعليقا على إيقاف السلطات الأردنية لعدد من الشخصيات والموظفين في الدولة واتهامهم بالسعي لزعزعة أمن المملكة، قال بوغدانوف: "نحن ندعم الاستقرار والأمن، فهذه دولة تربطنا بها علاقات صداقة تقليدية، نتمنى أن تكون مزدهرة، وأن تتمتع بظروف مستقرة لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية".
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "علاقاتنا جيدة جدا مع عمان بشكل عام، وجلالة الملك عبد الله الثاني".
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