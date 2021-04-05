رابط منصة مدرستي التعليمية madrasati 1442: مسابقة مدرستي تُبرمج وزارة التعليم

ننشر رابط منصة مدرستي التعليمية madrasati الرسمي من وزارة التعليم لتسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي “قادة المدارس والمعلمين والمعلمات” والطلاب والطالبات، وتسجيل الدخول إلى المنصة منصة مدرستي الصفحة الرئيسية بحساب نظام نور لولي الأمر والإداريين، حيث يتم دخول المنصة التعليمية لولي الأمر من خلال تعبئة بيانات ولي الأمر الخاصة ببرنامج نظام نور المركزي، ويجب العلم أنه في حال الرغبة في الحصول على كلمة المرور للقائد أو الطالب أو المعلم، فيتم ذلك عن طريق موقع توكلنا الإلكتروني.

رابط منصة مدرستي التعليمية madrasati 1442

تتيح منصة مدرستي للتعليم عن بُعد إمكانية الدخول إليها أمام كافة منسوبي العملية التعليمية، حيث يتم الحصول على حساب منصة مدرستي عن طريق تطبيق توكلنا لكافة المستفيدين في نظام نور التعليمي، وسوف يظهر أمام أولياء الأمور قائمة تتضمن حسابات الأبناء.

ومن ثم يقوم ولي الأمر بالنقر على الأيقونة بجانب اسم المستخدم ليتم إرسال الرقم السري للحساب الشخصي على الهاتف الجوال المسجل في توكلنا والمرتبط بمنصة أبشر، كما يمكن لأولياء الأمور الدخول إلى منصة مدرستي عن طريق تعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في نظام نور 1442.

كما تتيح منصة مدرستي إمكانية تعديل بيانات المستخدم الشخصية عن طريق الدخول إلى المنصة منصة مدرستي الصفحة الرئيسية التي من خلالها يمكنك الوصول إلى الصفحة الخاصة بتعديل البيانات وهي رقم الجوال والبريد الإلكتروني وبيانات الاسم ورقم الهوية، وذلك بالرجوع إلى قائد المدرسة “الخدمات التعليمية”، ويمكنكم الدخول إلى المنصة من خلال اتباع رابط منصة مدرستي الصفحة الرئيسية (madrasati sa) الرسمي.

آلية الحصول على حساب منصة مدرستي

أعلنت وزارة التعليم عام عن آلية الحصول على حساب منصة مدرستي تسجيل الدخول لاستخدام البريد الإلكتروني وخدمات برنامج أوفيس 365 وبرنامج ماين كرافت التعليمي بمدارس التعليم الأهلي والعالمي، حيث تتمثل خطوات الحصول على الحساب في التالي:

دخول منصة العودة إلى المدارس الإلكترونية (backtoschool.sa).

النقر على أيقونة “تسجيل الدخول” أعلى يسار الشاشة.

تعبئة رقم الهوية أو رقم الإقامة ورقم الهاتف الجوال.

كتابة كود التحقق المرسل إلى جوال ولي الأمر.

سوف تصلك رسالة تفيد بأن عملية التسجيل تمت بنجاح، ويمكنك الحصول الآن على البريد الإلكتروني وبرنامج أوفيس وبرنامج ماين كرافت التعليمي.

في حال الدخول لأول مرة على الخدمات التعليمية، سوف يطلب منك تغيير كلمة المرور.

يتم التواصل مع الدعم الفني في حال وجود أي مشكلة أو استفسار عن طريق الاتصال بالرقم الموحد (920033988).

مراحل مسابقة مدرستي تبرمج

وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من جانب وزارة التعليم بشأن مراحل مسابقة مدرستي تبرمج 1442، فإن المرحلة الأولى من المسابقة تم تفعيلها اعتباراً من تاريخ 8 شعبان 1442هـ وتستمر حتى يوم الخميس بتاريخ 26 شعبان 1442هـ، ويشارك بهذه المرحلة إدارات التعليم والمدارس والمعلمين والمعلمات.

وتكون المهمة خلال المرحلة الأولى من المسابقة هي تفعيل ساعة برمجة بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي والأجنبي، وذلك عن طريق استخدام اللبنات أو المركبات البرمجية “البلوكس” أو عن طريق الكتابة بلغة البايثون لأداء المهام المطلوبة في برنامج مدرستي ماين كرافت التعليمي.

أما عن المرحلة الثانية للمسابقة (التصميم الإبداعي بواسطة برنامج ماين كرافت الإصدار التعليمي Minecraft)، وسيتم تحديد موعد بدء المسابقة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي القادم 1443هـ، ويشارك بهذه المرحلة المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات، وقد أطلقت الوزارة فيديو تعريفي عن المسابقة للتعرف على ساعة برمجة لهذه السنة الذي يمكنكم متابعته من خلال التالي:

ومن خلال موقع ثقفني يمكنكم الإطلاع والتعرف على الخطة الزمنية للمدة المتبقية من العام الدراسي الجاري أو خطة التقويم الدراسي بعد التعديل بأمر ملكي، كما يمكنكم التعرف أيضاً على إجراءات إنهاء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وكذلك إجراءات إنهاء العام الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية ومواعيد الاختبارات النهائية 1442هـ خلال شهر رمضان المبارك.