دمشق تسلم بيروت جثث 3 شقيقات غارقات قبالة طرطوس

جدة - نرمين السيد - سلمت السلطات السورية، أمس الأحد، جثث ثلاث شقيقات لبنانيات، فقدن قبل نحو أسبوع، وتم العثور عليهن على شاطئ مدينة طرطوس الساحلية، إلى الجانب اللبنانى، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".





وفقدت عائلة الفتيات الثلاث أثرهن يوم الإثنين الماضى، وتناقلت صفحة على موقع "فيسبوك" صورهن، طالبة ممن يعرف عنهن شيئًا إبلاغ المراكز الأمنية.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الجمعة الماضى، العثور على جثث ثلاث فتيات تبين أنهن "فى العقدين الثانى والثالث من العمر"، حيث أفاد الطب الشرعى بأنهن توفين غرقًا قبل ثلاثة أيام من العثور عليهن.

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال مسؤول أمنى لبنانى: "بعد الإطلاع على الصور، تواصلنا مع الجانب السورى للتأكد من أن الجثث للفتيات الثلاث المفقودات"، وهن من سكان قرية بزيزا فى شمال لبنان.

وفى وقت لاحق، ذكرت وكالة "سانا" أن سوريا سلمت جثامين الفتيات الثلاث إلى الجانب اللبنانى "بعد تواصل السفارة اللبنانية بدمشق مع وزارة الخارجية، وتعرف والد الفتيات على الجثامين".

ولم تتبين حتى الآن ملابسات الحادث حتى الآن، إلا أن المسؤول اللبنانى رجح أن قوة الأمواج دفعت الفتيات إلى شاطئ طرطوس. بينما تحقق السلطات فى ثلاث فرضيات، هى تعرضهن للخطف مقابل فدية، أو محاولتهن الهرب عبر قوارب المهاجرين، أو الانتحار.

وفى الأشهر الاخيرة، تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحرًا من لبنان، حيث عثرت قوة اليونيفيل فى سبتمبر الماضى على قارب يقل 36 راكباً كانوا يحاولون الفرار، وجدوا أنفسهم تائهين فى عرض البحر. وتوفى عدد منهم.