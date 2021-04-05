نتنياهو يصل إلى المحكمة تمهيدا لاستئناف محاكمته بتهم فساد

جدة - نرمين السيد - ويمثل نتنياهو أمام المحكمة فى القدس، اليوم، فى إطار تهم الفساد الموجهة إليه، وهو ما يأتى بالتزامن مع بدء مشاورات رئيس الدولة العبرية لاختيار المرشح لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وحدد قضاة المحكمة المركزية فى القدس 5 أبريل الجارى، موعدًا للاستماع للشهود فى تهم قبول رئيس الوزراء هدايا فاخرة، وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة، مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.

وفى الوقت الذى تستعرض فيه المدعية العامة الإسرائيلية، ليات بن آرى، التهم الجنائية ضد رئيس الوزراء نتنياهو، يباشر الرئيس روفين ريفلين محادثات لتحديد مستقبل نتنياهو السياسى.

ونظمت إسرائيل فى 23 مارس الماضى رابع انتخابات غير حاسمة فى أقل من عامين، الأمر الذى يطيل أمد الجمود السياسى فى دولة الاحتلال.