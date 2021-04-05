الخارجية الروسية: ندعم استقرار الأردن وأمنه

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، دعم موسكو للأردن للحفاظ على استقراره وأمنه، لافتًا إلى أن روسيا تربطها علاقات صداقة تقليدية مع المملكة.
وتعليقًا على إيقاف السلطات الأردنية لشخصيات وموظفين فى الدولة، واتهامهم بالسعى لزعزعة أمن المملكة، قال بوجدانوف: "ندعم الاستقرار والأمن، فهذه دولة تربطنا بها علاقات صداقة تقليدية، نتمنى أن تكون مزدهرة، وأن تتمتع بظروف مستقرة لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية".
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسى: "علاقاتنا جيدة جدًا مع عمان بشكل عام، والملك عبد الله الثانى".
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