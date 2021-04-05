ما هو واتساب الذهبي Whatsapp Gold 2021 الأصدار الجديد على الأجهزة المحمولة

أصبح الآن عالم التكنولوجيا يشغل بال الكثير من الأشخاص وخاصةً عالم السوشيال ميديا الذي أصبح لا غنى عنها في هذا الوقت الحالي، لذلك تتنوع التطبيقات ويكثر عددها بين الوقت والآخر، ومن ضمن تلك التطبيقات التي تخص إرسال واستقبال المحادثات هو تطبيق واتساب، ولكن في الوقت الأخير قد ظهر واتساب ذهبي، في هذا المقال سوف نتعرف على مميزات وعيوب هذا التطبيق.

واتساب الذهبي Whatsapp Gold 2021

الواتساب الذهبي أصبح الآن متاح الحصول عليه من خلال متجر جوجل، وقد ذاع صيته في الوقت الأخير بسبب أنه يتميز بعدة مميزات تجعله يختلف عن الواتساب المعتاد، ولكن يتفق مع الواتساب العادي في أنه يمكن أن يتم إرسال واستقبال الرسائل في أي وقت.

مميزات واتساب الذهبي

يتميز واتساب الذهبي عن الواتساب العادي في عدة أمور منها أنه يمكن أن يتم إرسال مئات الصور في آن واحد من خلاله، ولكن الواتساب العادي لا يمكن أن يتم إرسال غير ٣٠ صورة فقط في آن واحد، يمكن من خلال واتساب الذهبي أن يتم إخفاء الفيديو لأكثر من ٣٠ ثانية.

أيضًا من مميزات واتساب الذهبي أنه يتم به إضافة رموز تعبيرية جديدة من خلال خدمة الاتصال عن طريق الفيديو كول، يوجد به أيضًا خيارات أمان جديدة وبثلاثة نسخ جديدة تخص الآيفون بلس بعد أن تم تعديلها وجعلها تناسب الجمهور العربي، أهم ما يميز واتساب الذهبي أنه لا يوجد به اعلانات.

يمكن أن يتم عمل مكالمة جماعية من خلاله.

تفعيل عدم ظهور الصور والفيديوهات في الاستوديو الخاص بالجوال.

يوجد به خصوصية فائقة في أنه يتم إخفاء يكتب الآن واخفاء آخر ظهور ويمكن تثبيت وقت معين لك في خاصية آخر ظهور لتطبيق واتساب الذهبي.

خصائص تحميل واتساب الذهبيما هو الواتس اب الجولد ” الذهبي “

هو تطبيق يشبه الواتساب الأخضر ولكن بمميزات وخصوصية أكثر من الواتس اب العادي وله تصميم مميز ومطور حيث يتحدث التطبيق تلقائياً باستمرار ويقوم واتس اب الذهبي بإرسال الرسائل النصية والوسائط والصوتيات وفيديوهات بطريقة سريعة وبسيطة وللاستمتاع بمميزاته وخصائصه يمكن الحصول عليه بسهولة من جوجل بلاي ويفضله الكثير من مستخدمي الجوالات لسهولة استخدامه وكثرة مميزاتة.