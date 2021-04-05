واتساب الذهبى الحديث 2021 Whatsapp Gold وحل لكل المشكلات التي تواجهك عند الاستخدام

قبل معرفة مميزات واتساب الذهبى Whatsapp Gold 2021 علينا التعرف على ما هو الواتساب الذهبى ؟ هو نسخة جديدة وآمنة من النسخة الأصلية للواتساب مضاف إليه العديد من المميزات والتقنيات الحديثة وهي نسخة غير ضارة للهواتف بصفة عامة ومن كثرة المميزات المضافة عليه إنتشرت نسخة واتساب الذهبى بسرعة فائقة ونالت إعجاب الجميع وإنه متاح على جميع الهواتف ماعدا هواتف الإيفون فأنه لا يتوفر فيها هذه النسخة من التطبيق ويتميز الواتساب الذهبى إيضا بالخوصوصية التامة والآمان لمستخدميه و يحتوى على اللغة العربية والإنجليزية ولغات اخرى متعددة.

إن الواتساب الذهبى لا يتوافر علي جوجل بلاى وذلك بسبب التعديلات والمميزات التى تمت إضافتها على النسخة الأصلية للواتساب و لكن يوجد له صفحة رئيسية يمكن من خلالها الحصول على الواتساب الذهبى فى صورة ملف ومن ثم نقوم بتثبيته على الهاتف وبعدها تقوم بفتح النسخة وإدخال رقمك وتنتظر رسالة لتأكيد رقم الهاتف وعلينا أن نقوم بحذف أى نسخة أخرى على الهاتف للواتساب لأنه لا يمكن أن يعمل النسختين فى هاتف واحد.

إن تحميل الواتساب الذهبى لا يتطلب مساحة كبيرة على الهاتف وذلك يوفر لنا مساحة لإمكانية الحصول على البرامج أخرى ولا تختلف مساحتة عن مساحة نسخة الواتساب الأصلية فمساحته حوالى 49 ميجا بايت و يمكن أن تختلف عند نزول إصدار جديد.

صعوبة الحصول عليه لعدم وجدوده على متجر جوجل بلاى.

عدم وجود مساحة كافية على الهاتف للحصول على الإصدار الجديد.

قفل المحادثات برقم سري للحفاظ على خصوصية المستخدم.

يمكن لمستخدمي واتس اب جولد إستخدام الواتس اب وعدم الظهور للآخرين أن المستخدم متصل الآن.

يستطيع المستخدم أن يشاهد حالات الآخرين دون معرفتهم.

تخصيص الحالات وهي أن يستطيع المستخدم تخصيص الأفراد الذي يريد أن يشاهدوا حالته وإخفاء الحالة عن الأخرين.

يستطيع المستخدم إدخال ٣ أرقام للواتس اب داخل التطبيق.

يقرأ المستخدم الرسالة دون ظهور علامة مقروء للشخص الذي يحادثه.

عندما يصنع المستخدم مقطع صوتي، لم يتمكن المستخدم الآخر من معرفة ذلك.

عدم ظهور إن كان المستخدم يقوم بالاستماع إلى المقطع الصوتي أم لا.

مميزات الواتس اب الذهبي