واتساب الذهبي Whatsapp Gold 2021 الحديث ومزاياه عن الإصدار القديم نقدمها لكم من خلال موقعنا ثقفني، حيث أن الواتس اب الذهبي هو أحد وسائل التواصل، ويتم استخدامه في إرسال المحادثات الصوتية والكتابية، بالإضافة إلى إمكانية إرسال ملفات وصور وإجراء مكالمات صوتية، وفي الفترة الأخيرة أنتشر الواتس أب الذهبي بصورة كبيرة وأصبح العديد من الناس يفضلون استخدامه أكثر من الواتس أب الأصلي بسبب وجود العديد من المميزات التي يتسم بها الواتس أب الذهبي، وأصبح من أقوي الإصدارات والنسخ الخاصة بالواتس أب، وفي السطور القادمة سنتحدث عن مميزات هذا التطبيق.

واتساب الذهبي

يعد الواتساب الذهبي من التطبيقات المجانية التي يمكنك الحصول عليها واستخدامه بسهولة والاستفادة من مميزاته، وأصبح الحل الأمثل للعديد من الناس، ويبحث الكثيرين عن كيفية استغلال مزاياه، فما عليك سوى التعرف على مميزات واتساب الذهبي والحصول عليه من خلال البحث عنه في جوجل.

ما هو واتساب الذهبي 2021 ؟

الواتساب الذهبي هو احدي نسج الواتساب الأصلي، يتم الحصول عليه من خلال جوجل بلاي، يتسم هذا التطبيق بالعديد من المميزات التي يختلف بها عن الواتساب الأصلي، وهذا ما جعل الملايين من الناس يفضلون الحصول عليه واستخدامه.

يمكنك إجراء المكالمات الجماعية من خلال واتساب الذهبي.

عدم إظهار رؤية الرسائل وفتحها.

عدم اظهار أنك متصل الآن.

تستطيع أن تسمع التسجيل الصوتي، بالإضافة إلى إمكانية عمل إخفاء لذلك فيظهر للمرسل أنك لم تستمع إليه.

عند حذف رسائل يمكنك استعادتها مرة ثانية.

يمكنك تعيين الوضع الليلي على الواتساب الذهبي.

تنزيل الأيموجي واستخدامه بسهولة.

إجراء المحادثات الصوتية.

يمكن للمستخدم استرجاع الرسائل التي تم حذفها.

يستطيع المستخدم إرسال مقطع صوتي للمستخدم الآخر حجمه 100 ميجا.

قدرة المستخدم أن يرسل فيديو حجمه 30 ميجا.

يمكن للمستخدم أن يرسل للأصدقاء من 10 صور حتى 90 صورة.

إنشاء مكالمات جماعية عن طريق النقر على الشاشة الصغيرة في الأسفل.

مميزات واتساب الذهبي جولد

وبذلك قدمنا لكم باقة مميزة من أهم مميزات واتساب الذهبي جولد التي بإمكانك الاستفادة منها، من خلال هذا المقال على موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال، وسنتابع معكم أي مميزات جديدة قد تطرأ على التطبيق.