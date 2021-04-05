تراجع أسعار الذهب في دبي يدعم عودة بيع السبائك الذهبية من جديد 

تراجع أسعار الذهب في دبي، شهدت إمارة دبي والشارقة انخفاض غير مسبوق في أسعار الذهب، حيث تراوحت أسعار الذهب ما بين 50 فلس و 1.5 درهم في مختلف العيارات بالمقارنة مع أسعار الذهب المعلنة نهاية الأسبوع الماضي، وفي إطار ذلك أفاد تجار الذهب والمجوهرات أن هذه الانخفاضات أدت إلى عودة الطلب على شراء سبائك الذهب خوفاً من ارتفاع أسعاره مرة أخرى، خاصة وأن هذه الأسعار أقل بكثير من أسعار الذهب خلال الشهر الماضي، وأضاف التجار أن الطلبات على المشغولات الذهبية مستمرة.

أسعار الذهب في دبي لهذا الأسبوع

ذكرنا سالفا أن أسعار الذهب شهدت انخفاض ملحوظ عن الشهر الماضي، لذا نعرض لكم أسعار الذهب في دبي من خلال السطور القادمة بسعر البيع وسعر الشراء وبجميع أعيرة الذهب والنسب التي تم تحديدها لتراجع الذهب في الامارات:

تراجع أسعار الذهب عيار 24 بقيمة 1.5 درهم ليسجل 209.25 درهم للجرام.

حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 22 مبلغ 196.5 درهم أى تراجع بقيمة 1.5 درهم.

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط تراجع 1.5 درهم ليصل إلى 187.5 درهم.

أما بالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18 قيراط 160.75 درهم أي تراجع بقيمة 50 فلس.

السبائك الذهبية والاستثمار

أما بالنسبة السبائك الذهبية والاستثمار، تباينت وجهات النظر حول شراء السبائك الذهبية بهدف الاستثمار فيقول أحدهم: قمت بشراء قطعتين من السبائك الذهبية تزن 40 جرام، وذلك للاستفادة من انخفاض الأسعار، ويقول آخر قمت بشراء أكثر من قطعة بأوزان مختلفة، ويقول ثالث أنه قام بشراء ثلاث قطع من السبائك بوزن 200 جرام للقطعة، وأكد بائعي المجوهرات أن عمليات الشراء هذه هدفها الاستثمار والادخار، حيث أن انخفاض أسعار الذهب لها دور كبير في ذلك، كما أن عمليات الشراء تتركز على القطع متوسطة الوزن.