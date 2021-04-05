"حارسة البحر".. وفاة الفنانة المغربية الحاجة الحمداوية

توفيت في الساعات الأولى من صباح الاثنين، الفنانة المغربية الشهيرة الحاجة الحمداوية، عن عمر ناهز 91 سنة.

وأكدت عائلة الراحلة النبأ، قائلة إن الحاجة الحمداوية فارقت الحياة في حدود الساعة الثانية صباحا، بمصحة الشيخ زايد بالعاصمة الرباط.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه من المرتقب دفن جثمان الحمداوية، بعد ظهر الاثنين في مدينة الدار البيضاء.

وكانت الفنانة المغربية الشهيرة، التي رأت النور عام 1930، قد نقلت بحر الأسبوع الماضي إلى المستشفى، إثر تدهور حالتها الصحية.

وللحمداوية مسيرة فنية طويلة وغنية، كما أنها توصف في المغرب بـ"حارسة البحر"، بعد أغنيتها الشهيرة "حاضية البحر لايرحل".

وتعتبر الحمداوية أيقونة فن العيطة بالمغرب، بعدما استهلت مشوارها الفني وعمرها لا يتجاوز 19 عاما.

يذكر أن الحاجة الحمداوية أعلنت عام 2020 اعتزالها الفن بصفة نهائية، وتسليمها أعمالها للفنانة الشابة كزينة عويطة، ابنة العداء السابق سعيد عويطة.