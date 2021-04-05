السودان يعيد فتح معبر حدودى مع إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "سودان تربيون"، كانت السلطات المحلية فى باسندة قررت، السبت الماضى، إغلاق المعبر بين مدينتى القلابات السودانية والمتمة فى إثيوبيا، احتجاجًا على هجمات شنها مسلحون على قوات نظامية على الحدود، ما أدى لإصابة عدد من أفرادها.

وأضاف "سودان تربيون"، أنه عقب اجتماع طارئ، قررت لجنة الأمن فى القلابات السودانية إعادة فتح المعبر الحدودى، للسماح بدخول نحو 5 الاف عامل إثيوبى، واستئناف الحركة التجارية الدولية بين الطرفين.