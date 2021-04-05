رئيس الاحتلال الإسرائيلى يبدأ مشاورات لتسمية رئيس الحكومة المقبلة

جدة - نرمين السيد - يجرى رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلى، رؤوفين ريفلين، اليوم الإثنين، مشاورات نيابية مع ممثلى الكتل البرلمانية، وذلك تمهيدًا لتسمية الشخصية الأوفر حظًا لتشكيل الحكومة فى إسرائيل.





ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلى، فمن المقرر بث هذه المشاورات على الهواء مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، تعزيزًا لمبدأ الشفافية، على أن ينهى ريفيلين هذه المشاورات مساء اليوم، ويعلن عن الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة. ولم تسفر انتخابات 23 مارس الماضى، والرابعة فى إسرائيل خلال عامين، عن فائز واضح برئاسة الحكومة، ما يشير إلى حالة من التخبط السياسى داخل دولة الاحتلال. فيما تأتى المشاورات الإسرائيلية حول تشكيل الحكومة تزامنًا مع محاكمة رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، الذى يواجه قضايا فساد واتهامات بالرشوة.

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