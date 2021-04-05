روسيا تسجل 343 وفاة و8646 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا 8646 إصابة جديدة بكوفيد-19، اليوم الإثنين، من بينها 1876 في موسكو ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و589540 منذ بدء الجائحة قبل عام.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا، إن 343 مريضا توفوا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما رفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 100 ألف و717 حالة.

وتقول هيئة الإحصاءات الروسية (روستات) التي تجري إحصاء منفصلا إن عدد الوفيات أكبر بكثير وإنها سجلت أكثر من 225 ألف وفاة بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة.