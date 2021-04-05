وزارة التعليم تحدد موعد الاختبارات النهائية 1442 للمرحلتين المتوسطة والثانوية و أجراءات إنهاء العام

أعلنت وزارة التعليم في المملكة خطة إنهاء العام الدراسي الحالي 1442 لجميع المراحل، وأعلنت موعد الاختبارات النهائية وكذالك جدول الحصص للأسبوع الثاني عشر، وأعلنت الوزارة أنه سوف تنتهي من أعداد الاختبارات وأعداد نمازج الإجابات للفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية، بحد أقصى يوم الخميس القادم الموافق 2021/04/08، وتسليمها لجميع الإدارات التعليمية على مستوى المملكة، وسوف تعلن النتائج على نظام نور، وأعلنت أيضاً أن الدراسة ستستمر خلال عقد ألامتحانات للمراجعة واستكمال تقيم الطلاب عن الفترة السابقة.

موعد الاختبارات النهائية 1442 الشفوية والعملية

قالت الوزارة أنها ستعقد الاختبارات الشفوية والعملية خلال الشهر الكريم، بعد أن قررت تقديم موعد الاختبارات لإنهاء العام الدراسي قبل أجازة عيد الفطر المبارك، وكان لهذا القرار الأثر الإيجابي على الطلاب وأولياء أمورهم بعد أن أجرت الوزارة أستفتاء على ذالك بين الطلاب، وجاءت النسبة الكبيرة مؤيدة للتعجيل بالامتحانات وفيما يلي جدول بداية ونهاية الامتحانات الشفوية والعملية وفق خطة الوزارة.

جدول الاختبارات النهائية في شهر رمضانموعد الاختبارات النهائية 1442 للمرحلتين المتوسطة والثانوية

أعلنت وزارة التعليم مواعيد بدأ الاختبارات النهائية للمرحلتين المتوسطة والثانوية خلال شهر رمضان، مع تكثيف حصص المراجعة النهائية وأستمال المناهج التعليمية وفق البرنامج الموضوع، وقالت الوزارة أن الدراسة سوف تبدأ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، كيوم دراسي عادي تم تبدأ الاختبارات من الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً وتنتهي الاختبارات الساعة الثانية والنصف ظهراً، وأعلنت أن العام الدراسي سينتهي يوم 24 من شهر رمضان لجميع المراحل التعليمية والإدارية.

وزارة التعليم السعودية وخطة نهاية العام

تحرص وزارة التعليم في المملكة على إنهاء العام الدراسي بشكل فيه مصلحة الطلاب، وأنها ضغطت المناهج لإنهاءها وفق الخطط الجديدة لنهاية العام الدراسي قبل أنتهاء شهر رمضان، بعد القرار السامي من جلالة الملك سلمان حرصاً على مصلحة الطلاب، واتخذت الوزارة قرار أستمرار الدراسة خلال شهر رمضان من أجل إنهاء المقررات كاملة مع أجراء الاختبارات في نفس الوقت، وقالت أنها فور الانتهاء من الاختبارات سوف يتم رصد الدرجات وإعلانها على منصة نور التعليمية، المختصة برفع النتائج كي يتمكن الطلاب من الدخول عليها والاطلاع على النتائج.