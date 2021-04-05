تثبيت Madrasati mainecraft education مسابقة مدرستي تبرمج التعليمية ماين كرافت

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تثبيت Madrasati mainecraft education مسابقة مدرستي تبرمج التعليمية، تسجيل الدخول إلى منصب مدرستي التعليمية. لجأت وزارة التربية والتعليم السعودية إلى إطلاق نظام التعليم عن بعد في ظل انتشار أزمة كورونا. كما تعتبر تلك المنصة احد اهم تلك الخدمات التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية. حيث تقوم بتقديم كافة المناهج والمقررات الدراسية بصورة متميزة بحيث يمكن للطلاب الاعتماد عليها بدلا من الذهاب للمدارس. وأيضا أثبتت كفاءتها على مدار هذا العام الدراسي. وأصبحت أحد الركائز الأساسية التي تهتم بها الوزارة لما أثبتته من قدرة فائقة في عملية التعلم عن بعد. وسوف نوضح لكم في هذا المقال كيفية التسجيل في المنصة واهم مميزاتها في تعليم الطلاب.الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي تبرمج التعليمية
لا سيما تعتبر استمرارية عملية التعلم بالنسبة للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة خاصة بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا أحد أهم أهداف وزارة التربية والتعليم السعودية. ولذلك أطلقت منصة مدرستي التعليمية حفاظا علي صحة الطلاب و ضمانا لسلامتهم. كما تُلزم المنصة الطلاب والطالبات العديد من المهام للحصول على معدل جيد في نهاية الفصل الدراسي والتي تتمثل في الآتي:
- أولا لا بد من تسجيل الدخول باسم المستخدم.
- مع بداية كل يوم دراسي يجب أداء النشيد الوطني للمملكة وممارسة بعض التمارين الرياضية.
- أيضا يشترط على الطلاب الحضور إلي الحصص الدراسية في الوقت المحدد لها وفقا للجداول الدراسية.
- كذلك يلزم على الطالب أداء الواجبات المطلوبة منهم يوميا وأسبوعيا.
- التفاعل والمشاركة مع المعلم والمعلمة عند الحاجة إلي ذلك.
نظرا للظروف الصحية التي تمر بها المملكة السعودية اضطرت وزارة التربية والتعليم السعودية الذي جعل الدراسة في صورة أونلاين تتمثل في منصة مدرستي التعليمية والتي تقوم بتقديم العديد من المميزات للطلاب والمعلمين كالاتي:
- تحتوي على الكثير من القنوات المتنوعة والمتطورة لعرض المناهج الدراسية بصورة ممتعة بصورة تسهل على الطلاب فهم المادة العلمية.
- أيضا تقوم بإضافة الكتب والمقررات الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة.
- كما تتميز بتقديمها العديد من الكورسات للطلاب والمعلمين بالإضافة إلي أولياء الأمور في مجالات كثيرة البرمجة.
- كذلك تعمل علي زيادة التفاعل والتواصل بين المعلمين والطلاب من جهة ومتابعة أولياء الأمور للأبناء من جهة أخرى.
- تسمح المنصة أيضآ بعمل العديد من الاستبيانات وذلك بهدف قياس الأداء ومدى التقدم في العملية التعليمية وبالتالي مساعدة وزارة التعليم على معالجة الأخطاء.
يمكن للطلاب والطالبات في المراحل الدراسية المختلفة بالإضافة إلى المعلمين وأولياء الأمور تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال الموقع الرسمي.
كذلك عملت وزارة التعليم السعودية على إمكانية مشاهدة الدروس المسجلة لمن فاتهم الدروس أو لمن يريد المراجعة والاطلاع من خلال التوجه إلى القناة الخاصة بالمنصة على تطبيق اليوتيوب. أيضا تلزم الوزارة على الطلاب والطالبات بتحديث نظام الجداول اليومية وبعدم التردد في سؤال المعلمين في أي جزئية تحتاج إلي ألإيضاح. كما يشترط علي الطالب حضور كافة الدروس على المنصة وأداء الواجبات المطلوبة والبدء في تسجيل رياض الأطفال بالمدارس وذلك عن طريق نظام نور التعليمي حتى يتمكنوا من الحصول على نتائج إيجابية في نهاية العام.
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تثبيت Madrasati mainecraft education مسابقة مدرستي تبرمج التعليمية، تسجيل الدخول إلى منصب مدرستي التعليمية. لجأت وزارة التربية والتعليم السعودية إلى إطلاق نظام التعليم عن بعد في ظل انتشار أزمة كورونا. كما تعتبر تلك المنصة احد اهم تلك الخدمات التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية. حيث تقوم بتقديم كافة المناهج والمقررات الدراسية بصورة متميزة بحيث يمكن للطلاب الاعتماد عليها بدلا من الذهاب للمدارس. وأيضا أثبتت كفاءتها على مدار هذا العام الدراسي. وأصبحت أحد الركائز الأساسية التي تهتم بها الوزارة لما أثبتته من قدرة فائقة في عملية التعلم عن بعد. وسوف نوضح لكم في هذا المقال كيفية التسجيل في المنصة واهم مميزاتها في تعليم الطلاب.الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي تبرمج التعليمية
لا سيما تعتبر استمرارية عملية التعلم بالنسبة للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة خاصة بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا أحد أهم أهداف وزارة التربية والتعليم السعودية. ولذلك أطلقت منصة مدرستي التعليمية حفاظا علي صحة الطلاب و ضمانا لسلامتهم. كما تُلزم المنصة الطلاب والطالبات العديد من المهام للحصول على معدل جيد في نهاية الفصل الدراسي والتي تتمثل في الآتي:
- أولا لا بد من تسجيل الدخول باسم المستخدم.
- مع بداية كل يوم دراسي يجب أداء النشيد الوطني للمملكة وممارسة بعض التمارين الرياضية.
- أيضا يشترط على الطلاب الحضور إلي الحصص الدراسية في الوقت المحدد لها وفقا للجداول الدراسية.
- كذلك يلزم على الطالب أداء الواجبات المطلوبة منهم يوميا وأسبوعيا.
- التفاعل والمشاركة مع المعلم والمعلمة عند الحاجة إلي ذلك.
نظرا للظروف الصحية التي تمر بها المملكة السعودية اضطرت وزارة التربية والتعليم السعودية الذي جعل الدراسة في صورة أونلاين تتمثل في منصة مدرستي التعليمية والتي تقوم بتقديم العديد من المميزات للطلاب والمعلمين كالاتي:
- تحتوي على الكثير من القنوات المتنوعة والمتطورة لعرض المناهج الدراسية بصورة ممتعة بصورة تسهل على الطلاب فهم المادة العلمية.
- أيضا تقوم بإضافة الكتب والمقررات الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة.
- كما تتميز بتقديمها العديد من الكورسات للطلاب والمعلمين بالإضافة إلي أولياء الأمور في مجالات كثيرة البرمجة.
- كذلك تعمل علي زيادة التفاعل والتواصل بين المعلمين والطلاب من جهة ومتابعة أولياء الأمور للأبناء من جهة أخرى.
- تسمح المنصة أيضآ بعمل العديد من الاستبيانات وذلك بهدف قياس الأداء ومدى التقدم في العملية التعليمية وبالتالي مساعدة وزارة التعليم على معالجة الأخطاء.
يمكن للطلاب والطالبات في المراحل الدراسية المختلفة بالإضافة إلى المعلمين وأولياء الأمور تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال الموقع الرسمي.
كذلك عملت وزارة التعليم السعودية على إمكانية مشاهدة الدروس المسجلة لمن فاتهم الدروس أو لمن يريد المراجعة والاطلاع من خلال التوجه إلى القناة الخاصة بالمنصة على تطبيق اليوتيوب. أيضا تلزم الوزارة على الطلاب والطالبات بتحديث نظام الجداول اليومية وبعدم التردد في سؤال المعلمين في أي جزئية تحتاج إلي ألإيضاح. كما يشترط علي الطالب حضور كافة الدروس على المنصة وأداء الواجبات المطلوبة والبدء في تسجيل رياض الأطفال بالمدارس وذلك عن طريق نظام نور التعليمي حتى يتمكنوا من الحصول على نتائج إيجابية في نهاية العام.
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