الادعاء الإسرائيلى: نتنياهو أساء استخدام السلطة طمعا فى مكاسب شخصية

وعاد رئيس الوزراء الإسرائيلى للمثول أمام محكمة فى القدس اليوم الإثنين، مع استئناف محاكمته فى اتهامات بالفساد، ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة فى ثلاث قضايا منفصلة.
فيما تجمع متظاهرون أمام مبنى المحكمة، وحمل معارضو نتنياهو لافتة كبيرة كتبوا عليها: "وزير الجريمة". كما تواجدت حشود كبيرة من أنصاره.
وبدأت المدعية ليئات بن آرى، عرض القضية، قائلة إن نتنياهو أساء استخدام سلطته الهائلة، لتحقيق مكاسب شخصية، ومنح امتيازات لوسائل الإعلام لضمان إعادة انتخابه.
وشددت بن آرى، وفقًا لتقارير إعلامية، على أن الجميع متساوون أمام القانون، وأن لائحة الاتهام ضد نتنياهو تستند إلى أدلة قوية.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، حضر نتنياهو تلاوة بيان المدعية، ثم غادر قاعة المحكمة، مضيفة أنه من المقرر أن يبدأ اليوم أيضًا سماع شهادات الشهود واستجوابهم.
وكان نتنياهو مثل أمام المحكمة المركزية فى القدس آخر مرة فى فبراير، ونفى رسميًا التهم الموجهة إليه.
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