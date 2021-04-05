جونسون يطلق برنامجًا جديدًا لإنهاء عزل كورونا فى بريطانيا

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال جونسون، إن برنامج الفحص الجديد سيكسر سلاسل نقل العدوى، وسيساعد فى رصد الحالات التى لا تظهر عليها أعراض.
وبحسب الوكالة، فمن المنتظر أن يؤكد جونسون فى وقت لاحق اليوم، خططًا لاستئناف رحلات السفر الدولية وفتح قطاعات من الاقتصاد، لاسيما إعادة فتح متاجر التجزئة، وأماكن الضيافة، وصالونات تصفيف الشعر فى 12 أبريل فى إنجلترا. كما سيكون هناك نظام لتصنيف الدول استنادا إلى مستويات الإصابة والتطعيم للسماح بالسفر الدولى.
وقال رئيس الوزراء البريطانى فى بيان: "مع استمرارنا فى تقدم جيد فى حملة التطعيم ومع المضى فى اتباع خارطة الطريق التى وضعناها لتخفيف القيود بحذر، تصبح الفحوص الدورية السريعة أكثر أهمية لضمان ألا تذهب هذه الجهود سدى".
وبموجب الخطة القائمة، لن يسمح بالسفر الدولى قبل 17 مايو على أقرب تقدير، إذ قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" إن جونسون لن يعلن إطارًا زمنيًا معينًا.
كما تتخذ أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية خطوات مماثلة للخروج من العزل الصارم الذى فرضته السلطات فى بداية العام.
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