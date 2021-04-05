الكرملين: تحركاتنا قرب أوكرانيا لا تهدد أحدًا

جدة - نرمين السيد - قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الإثنين، إن التحركات العسكرية الروسية قرب الحدود المشتركة مع أوكرانيا لا تمثل تهديدًا لأوكرانيا أو لغيرها، لافتةً إلى أن روسيا تحرك قواتها داخل البلاد وفقًا لما تراه مناسبًا.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، اليوم الإثنين، فى مؤتمر عبر الهاتف للصحفيين، إن روسيا تهتم دائمًا بأمنها. وتأتى تصريحات الكرملين فى إطار تصعيد على الحدود بين أوكرانيا والانفاصاليين الموالين لروسيا، حيث أبدى حلف شمال الأطلسى قلقه فى الأسبوع الماضى، إزاء ما وصفه بتعزيز عسكرى روسى كبير بالقرب من شرق أوكرانيا، وذلك بعدما أشارت موسكو إلى تصعيد خطير فى الصراع بمنطقة دونباس الانفصالية، قائلة إنه صراع يمكن أن يدمر أوكرانيا.

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