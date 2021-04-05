مع انتشار جائحة كورونا بالمملكة العربية السعودية فقد قامت حكومة المملكة ممثلة في وزارة الصحة بإطلاق تطبيقات ومنصات تفاعلية لتحقيق التباعد الاجتماعي وتسريع التعامل بين المواطنين والهيئات المختلفة والدواوين، ووزارة الصحة السعودية تعني بشكل مباشر وأساسي في مكافحة الأمراض والحد من انتشارها، والتسجيل في تطبيق توكلنا عبر الجوال أصبح متاح حتي تتمكن من الحصول علي خدمات وزارة الصحة السعودية من أي مكان في أي توقيت، وقامت الحكومة السعودية من خلال هيئة ساديا للبيانات والذكاء الصناعي بتطوير تطبيق توكلنا وإتاحته عبر المتاجر الإلكترونية علي كافة أجهزة الجوال والأجهزة اللوحية وذلك لمنح تصاريح إلكترونية لكل إنسان موجود بالمملكة في ظروف حظر التجول المفروضة بالتنسيق بين وزارات وهيئات المملكة المختلفة.

خدمة التسجيل في تطبيق توكلنا عبر الجوال

للحصول علي خدمات تطبيق توكلنا عليك بالتسجيل أولاً بالتطبيق عن طريق استخدام رقم الجوال الخاص بك والمسجل لدي خدمات الملف الوطني الموحد بالمملكة وذلك لتستطيع تبادل الرسائل عبر التطبيق مع كافة مستخدميه بالمملكة ، وللتعرف علي خطوات التسجيل عليك بإتباع الآتي :

أولا الدخول علي موقع أبشر عبر الإنترنت.

استخدام نفس بيانات الحساب المسجل عبر أبشر.

فتح تطبيق توكلنا من الهاتف أو الجهاز اللوحي.

الضغط علي تسجيل والمتابعة.

مليء البيانات الشخصية ورقم الجوال والمتابعة.

وضع بيانات تاريخ الميلاد ووضع العلامة علي خانة الشروط بالموافقة.

تحديد مكان إقامة المستخدم علي الخريطة.

تحديد المرافقين : عائلة – عمل.

ويشترط في تحديد كلمة المرور أن لا تقل عن 12 خانة رقمية بين حروف كبيرة وصغيرة وأرقام.

خدمات وزارة الصحة التفاعلية

بجانب تسجيلك في تطبيق توكلنا من وزارة الصحة السعودية تطلق الوزارة العديد من الخدمات والمنصات التفاعلية عبر الصفحة الإلكترونية والتطبيقات التفاعلية علي متاجر التطبيقات بالجوال والأجهزة اللوحية ، حيث يمكنكم الاستفادة من بعض الخدمات الهامة من خلال تطبيق تطمن والتي تتيح لك التعرف علي وضعك الصحي ومدي خطورته ومتابعة نتائج تحاليلك باستمرار مع مختصي وزارة الصحة ، كما يمكنكم الاستفادة من تطبيق تباعد للحد من انتشار فيروس كورونا الذي يساعد في تعريف المواطن والمقيم بأماكن انتشار الوباء عبر خريطة محدثة باستمرار ويتيح إرسال تنبيهات للمستخدمين أيضاً، والفيديو التالي يوضح كيفية التسجيل في تطبيق توكلنا بدون الحاجة لمنصة أبشر: