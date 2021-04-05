تفعيل منصة مدرستي تبرمج التعليمية Madrasati mainecraft education ماين كرافت، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق أهم الأحداث لرؤية الدولة في عام 2030، إلى التطوير من مجال ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تطوير مهارات الطلاب، وتوصيل للشعب فكرة التحول الرقمي، ولتحقيق هذه التطلعات من حيث التوجه الاستراتيجي، تبنيها فكرة المعرفة الرقمية وتمكينه في البلاد، و هذا لأن المملكة تتمتع ببنية رقمية قوية ساعدت من الإسراع في عملية التحول الرقمي.

فقد تعاونت المملكة متمثلة في وزارة التعليم السعودي مع شركة مايكروسوفت العالمية إلى إنشاء مسابقة وطنية رقمية اسمها “مدرستي تبرمج” والحرص على توفير بيئة علمية إبداعية بين الطلاب في مجال البرمجة، وتوفر للطلبة المنافسة محليًا ودوليًا، و تتمكن من الدخول في المؤسسة العالمية المعرفية وهذا من أجل تحقيق التطوير الوطني المستمر، وبناء جيل يعتمد على التكنولوجيا بشكل كامل في حياته.

بناء مستقبل رقمي فعّال، وذلك عن طريق إنشاء طلاقة رقمية.

البحث عن المواهب الرقمية في مجال البرمجيات عند الطلاب.

مضاعفة حث الشغف والمنافسة عند الطلاب عن طريق التعلم الممتع.

تعليم ثقافة البرمجيات والعمل عليها لتطوير مهارات الطلاب.

توفير فرصة الاشتراك في المنظومة العالمية المعرفية وذلك لتحقيق أغراض التنمية الوطنية المستمرة.

تعزيز مهارات الطلاب وقدراتهم العقلية ليتماشى مع القرن ال21.

نشر فكرة التعاون بين الطالب وولي امره أو معلمه.

اكتساب مهارات جديدة تتفق مع البحث والاكتشاف والاختراع.

تغير من الشكل النمطي المعروف لمجال البرمجيات.

الاشتراك في المسابقة عن طريق لعبة ماين كرافت

تعتبر لعبة ماين كرافت التعليمية هي الأكثر بحثًا وتداول بين الناس، بعد ما تبين إمكانية المشاركة في المسابقة عن طريقها.

طريقة الاشتراك في المسابقة عن طريق لعبة ماين كرافت

يمكنك تحميل اللعبة ثم تبدأ في خطوات تسجيل الدخول، وهي كالآتي:

اولًا يتم الدخول إلى موقع ساعة برمجة ثم نختار اللغة العربية.

ننقر على تسجيل الدخول ثم اختيار استمر في حساب مايكروسوفت.

نكتب اسم المستخدم والرقم السرى الخاص بالمشترك في حساب منصة مدرستي.

ثم املأ البيانات المطلوبة والحساب الخاص بالمشترك مثل: نوع الحساب كطالب أو معلم أو ولى الأمر، العمر، ثم نقوم بالضغط على اذهب إلى حسابي.

بعد ما يتم تسجيل الدخول تظهر على الشاشة لوحة تحكم، يتم النقر على فهرس الدورة التدريبية ثم قائمة ساعة برمجة ثم نختار ماين كرافت.

يتم اختيار درس مغامر في ماين كرافت، سوف يظهر لنا 14 مهمة لإنجازها كما يبين شريط المهام المهمة المطلوب إنجازها.

بعد الانتهاء من إنجاز المهمات، يتم النقر على انتهيت، للتمكين من الحصول على الشهادة، وتحديث الجدول أيضًا ثم نقوم بإدخال الاسم و نضغط تسجيل، وبذلك يمكن أن تُطبع الشهادة أو يتم حفظها.