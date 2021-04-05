الآن واتساب الذهبى Whatsapp Gold 2021 بميزة الخصوصية السرية للمستخدمين

واتساب الذهبى Whatsapp Gold 2021 أمر يبحث عنه الكثيرون ، ومن الجدير ذكره أن واتساب الذهبي، تعتبر نسخة تطبيق Whatsapp Gold نسخة مشابهة إلى حد كبير مع نسخة تطبيق Whatsapp الأصلي المتواجد على Google play ولكن يكمن الاختلاف في العديد من الفروق، حيث أن نسخة واتساب جولد متطورة بشكل أفضل عن النسخة العادية من واتساب، ووجد واتساب الذهبي الكثير من الإقبال والاستخدام من قبل العديد من الأشخاص.

واتساب الذهبى Whatsapp Gold 2021

تم إطلاق واتساب الذهبي لتعويض الفاقد في خصائص تطبيق واتساب للمستخدمين، ولاقى شهرة كبيرة فور الإعلان عنه في أسابيعه الأولى في الكثير من دول العالم وخاصةً العالم العربي، ويتواجد من التطبيق عدة نسخ أخرى منه واتساب الأزرق واتساب الأحمر ولكل منهم استخدامه المختلف عن الآخر، لكن يظل واتساب الذهبي هو الشامل للكثير من الخصائص التي يحلم بها المستخدم حمايةً لخصوصيته وراحته.

مميزات تطبيق واتساب الذهبي

للتعرف على سبب شعبية تطبيق واتساب جولد الجديد يمكن قراءة خصائص واتساب الذهبي التالية:

يسمح بتشغيل ما يقرب من 3 أرقام مختلفة من نفس البرنامج. إخفاء علامة الكتابة أو Typing أثناء الكتابة. عدم إظهار علامة الصح الخاصة باستلام الرسائل. يتيح إرسال فيديوهات طويلة تصل إلى 30 ميجا بايت لأصدقائك. عندما تقوم بتسجيل صوتي يمكنه إخفاء ذلك، وكذلك إخفاء أنك استمعت للتسجيل الصوتي. يسمح بزيادة عدد أحرف الحالة أو Story لتصل إلى 250 كلمة. تحميل حالات الواتساب المرفوعة من قبل الأصدقاء. يمكنك من قطع الاتصال بالإنترنت عن تطبيق واتساب فقط. كما ولا يظهر المرسل بأنه قمت بقراءة الرسالة مطلقًا. ويمكن من إخفاء أنك أونلاين أثناء تصفحك للتطبيق. يوفر لك العديد من الثيمات لتغيير شكل الواتساب من أيقونات وأزرار وخلفيات حسب الرغبة. يخفي مشاهدتك لحالة الأصدقاء. منع الاتصالات داخل تطبيق واتساب الذهبي سواء من جميع الأرقام أو رقم محدد.

يسمح بتخصيص صورة خلفية لكل محادثة من محادثات الأصدقاء.

يقدم العديد من الثيمات المختلفة لتطبيقها.

يحتوي على العديد من أنواع الخطوط المتنوعة للاختيار منها.

يمكنك من خلاله قراءة الرسالة بدون إظهار علامة الاستلام أو قراءة الرسالة.

كما ويمكنه إخفاء علامة الكتابة والتسجيل الصوتي أثناء قيامك بذلك.

مميزات تطبيق واتساب جولد

وبذلك قدمنا لكم باقة مميزة من أهم وأحدث مميزات واتساب الذهبي، الذي يعد الإصدار الأفضل لدى عدد هائل من المستخدمين، وقدما أسباب تفضيلة عن إصدارات واتساب الأخرى المختلفة من الواتساب الأخضر والأزرق وغيرهم.