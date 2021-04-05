نظام نور ولي الأمر 1443 للاستعلام عن النتائج والتسجيل في رياض الأطفال

نظام نور شهد خلال الساعات الماضية بحث مكثف من قبل السادة أولياء الأمور والطلاب، من أجل الاستعلام عن النتائج والتسجيل في رياض الأطفال، حيث من المقرر وفقاً للتوقيتات الزمنية المعلنة من قبل وزارة التعليم أن يبدأ السادة المعلمين في تسجيل درجات الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام المقبلة حيث حددت وزارة التعليم أخر موعد لتسجيل درجات الطلاب في كافة الصفوف الدراسية في 30/8/1442 عبر نظام نور.

نظام نور ولي الأمر 1443 للاستعلام عن نتائج الطلاب والتسجيل في رياض الأطفال

أعلنت وزارة التعليم عن مواعيد تسجيل رياض الأطفال حيث ستبدأ عملية التسجيل في رياض الأطفال وفقاً للتوقيتات الزمنية الأتية والصادر عنها بيان وزارة التعليم كالتالي:-

خطوات التسجيل في رياض الأطفال:-

* يقوم ولي الأمر بالدخول على نظام نور ثم اختيار رابط التسجيل لولي أمر جديد.

* يقوم ولي الأمر بإدخال بيانات ولي الأمر عن طريق إدخال سجل ولي الأمر ثم إدخال اسم المستخدم المقترح ثم يقوم بالضغط على التالي.

* يمكن لولي الأمر إذا كان مسجلاً من قبل في النظام الدخول عن نفس اسم المستخدم وكلمة المرور.

* يقوم ولي الأمر بإتباع كافة التعليميات الخاصة بالتسجيل والتي ستظهر أمامه من خلال مربعات حوارية تتطلب منه إدخال بعض البيانات مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة واختيار اسم المدرسة… إلخ.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب:-

أعلنت وزارة التعليم عن اجراءات إنهاء العام الدراسي الجاري 1442 لكل المراحل التعليمية ومن بين تلك الإجراءات تحديد موعد نهائي لقيام السادة المعلمين بإدخال درجات الطلاب في الفصل الدراسي الثاني عبر النظام، ويمكن الاستعلام عن النتائج بالخطوات الآتية:-

* الدخول على نظام نور ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

* يتبع كافة الخطوات اللازمة لمعرفة النتيجة كما هو موضح سابقاً وخاصة درجات أعمال السنة في الفصل الدراسي الثاني 1442.

* من جهة أخرى فقد أصدرت وزارة التعليم استبياناً للسادة أولياء الأمور عبر نظام نور من أجل مشاركة السادة أولياء الأمور في تقييم إدارة العملية التعليمية، حيث تأمل وزارة التعليم أن يقوم ولي الأمر بالمشاركة بكثافة في هذا الاستبيان.