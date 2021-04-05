أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يواسي آل خشافة

رئيس المؤتمر يواسي آل خشافةبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشـيخ/ فيصل محمد مقبل خـشـافـة، أحـد مؤسسي المؤتمر الـشعـبي العـام عـام 1982م، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المشرفة في مختلف المراحل والظروف، وإنحيازه للثوابت الوطنية ومكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة والحرية والعدالة والديمقراطية.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ/ أميـن فـيصل محمد مقبـل خـشافـة واخوانه وكافة آل خشافه بـالـدائــرة (84) مـديـريـة ريف إب محافظة اب، عبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن عظيم مواساته وصادق تعازيه في هذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

