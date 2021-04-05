جدة - نرمين السيد - وصلت أكبر شحنة على الإطلاق من لقاحات "فايزر ـ بيونتيك" المضادة لفيروس كورونا المستجد إلى اليابان، اليوم الإثنين، وذلك قبيل بداية حملة تطعيم لكبار السن أقرتها السلطات اليابانية فى الأسبوع المقبل.





وحسبما ذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، وصلت شحنة اللقاحات، اليوم الإثنين، من بلجيكا إلى مطار ناريتا قرب العاصمة طوكيو. ووفقًا للهيئة اليابانية، فإن هذه هى الشحنة الحادية عشرة التى تسلمها الشركة إلى اليابان، حيث أوضحت شركة فايزر أن الشحنة الأخيرة تكفى ما يقرب من مليونى جرعة. وكانت اليابان بدأت تطعيم العاملين فى قطاع الصحة منذ فبراير الماضى، على أن تبدأ تطعيمات كبار السن فى 12 أبريل الجارى، والمقرر أن تقدم اللقاحات لنحو 36 مليون شخص تتجاوز أعمارهم 65 عامًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول أضخم شحنة من لقاحات كورونا إلى اليابان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.