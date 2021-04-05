فايزر توقف إرسال لقاحاتها إلى إسرائيل وتصفها بـ«جمهورية الموز»

جدة - نرمين السيد - أوقفت شركة فايزر/بيونتيك تصدير شحنات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى إسرائيل، وذلك بعدما فشلت تل أبيب فى سداد ثمن آخر شحنة تقدر بـ 2.5 مليون جرعة، حسبما كشفت معلومات أوردتها الصحف العبرية، اليوم الإثنين.





وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، أبدى مسؤولون من شركة فايزر قلقهم من توقف الحكومة الانتقالية فى إسرائيل عن تسديد ما عليها.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلى قالت فى تقرير لها إن فايزر وصفت إسرائيل سابقًا بـ"جمهورية الموز".

ومن جانبه، أشار منسق حملة توزيع لقاح فيروس كورونا فى إسرائيل، نحمان آش، إلى أنه إذا لم تسرع الحكومة إنهاء المعاملات المطلوبة، فقد تتعثر حملة تطعيم الأطفال، أو المواطنين بجرعات معززة ضد المتغيرات المقاومة للقاحات، أو إذا تضاءلت مناعة المطعمين.

وبحسب التقارير العبرية، كان من المتوقع أن تصل شحنة من 700 ألف جرعة لقاح إلى إسرائيل، أمس الأحد، لكنها تأجلت حتى إشعار آخر.