لجنة أطباء السودان: 18 قتيلا و54 جريحا فى اشتباكات بمدينة الجنينة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، أوضح فرع غرب دارفور بلجنة أطباء السودان فى بيان لها: "أحصت اللجنة 18 قتيلا و54 جريحا"، مشيرًا إلى أن "الجرحى والمصابين يتلقون الرعاية الطبية فى مستشفى الجنينة التعليمى".

كما أكدت اللجنة أن الاشتباكات بدأت السبت 3 أبريل، واتسعت بصورة أكبر فى صباح الأحد التالى، فيما أكد شهود عيان استمرار الاشتباكات حتى صباح اليوم الإثنين.

وفى تصريحات لـ"فرانس برس"، قال عبد الرحمن محمد احمد، أحد سكان المدينة: "اليوم الإثنين استيقظنا على أصوات إطلاق النار بمختلف أنواع الأسلحة، وما زالت الاشتباكات مستمرة وامتدت الى أغلب أحياء المدينة".

كما أشارت لجنة الاطباء إلى هجوم تعرضت له سيارة إسعاف كانت تنقل بعض مصابى الاشتباكات القبلية، قائلة إن اللجنة "مازالت المستشفيات تستقبل المزيد من الضحايا".