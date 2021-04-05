روسيا تتراجع عن حظر تويتر بعد حذف المحتوى المخالف

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، أعلنت وكالة الرقابة على الإنترنت فى روسيا "روسكومنادزور" فى بيان لها، اليوم الإثنين، أن تويتر عقدت مؤتمرًا عبر الفيديو مع المنظمين الروس فى 1 أبريل الجارى، وأنها بصدد حذف المحتوى الذى يروج لنشاط غير قانونى أو مواد إباحية بمعدل أسرع.

وفى خطوة أثارت مخاوف من تشديد الضوابط على الإنترنت، جعلت الهيئة الروسية فى الشهر الماضى المحتوى على "تويتر" أبطأ فى التحميل، فى تهديد بحظر الخدمة بالكامل فى غضون شهر إذا لم يحذف المحتوى الذى أبلغ عنه.

وأعربت شركة "تويتر" عن مخاوفها إزاء محاولات خنق المحادثات عبر الإنترنت، قائلة إنها لا تسمح باستخدام منصتها للترويج لأنشطة غير قانونية.

وبالمثل، تواجه منصات "فيسبوك" و"تليجرام" و"تيك توك" و"جوجل"، تهديدات بالغرامة فى روسيا، بسبب بعض المحتوى المعارض للسياسات الروسية.