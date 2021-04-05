أبو الغيط يلتقى الرئيس التونسى فى قصر قرطاج

جدة - نرمين السيد - التقى أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية والوفد المرافق له، رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، فى قصر قرطاج، صباح اليوم الأحد، فى إطار رئاسة تونس الحالية للدورة العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.





وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة إنه جرى خلال اللقاء استعراض للمحطات التاريخية المهمة فى مسيرة عمل جامعة الدول العربية ومؤسساتها ومحاولات تطويرها، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العربية المختلفة التى صدرت حولها قرارت عن القمة العربية الثلاثين فى تونس، بتاريخ 31 مارس 2019.

وأضاف المصدر أن الأمين العام وجه الشكر إلى الرئيس التونسى على ما أبداه من دعم كبير لعمل الجامعة، لتقوم بدورها المأمول، ولمواجهة التحديات التى تفرضها التطورات العالمية والاقليمية الجديدة.

وأوضح المصدر أن اللقاء شهد ايضا تأكيد الرئيس سعيّد فى هذا المجال على أهمية تطوير وتفعيل جامعة الدول العربية وآلياتها لتكون بحجم تطلعات وطموحات شعوب دولها الأعضاء، وكذا بحجم التحديات التى تواجهها المنطقة فى ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة تتطلب من جميع الدول العمل بشكل جماعى لدرء المخاطر وجلب الاستقرار والتقدم لها، من خلال إعادة مراجعة وصياغة ميثاق الجامعة والإطار الفكرى الذى ينظم عملها.

وذكر المصدر أن اللقاء شهد كذلك تبادلا لوجهات النظر حول الوضع الإقليمى والأزمات العربية وفى مقدمتها الوضع فى ليبيا والقضية الفلسطينية، إذ عبر الأمين العام عن تطابق رؤيته مع رؤية الرئيس سعيد فى الموضوعين وضرورة استعادة الاستقرار فى كل أرجاء المنطقة العربية وتفعيل دور الجامعة العربية فى هذا الخصوص.