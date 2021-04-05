عاجل.. الرئيس الفلسطينى يتوجه لألمانيا لإجراء فحوصات طبية

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الفلسطينى تلقى جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا فى 21 مارس الماضى، داعيًا الشعب الفلسطينى إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة فى أخذ اللقاح والالتزام بإجراءات السلامة وفق البروتوكول المعتمد من قبل الوزارة لمنع تفشى الوباء.

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