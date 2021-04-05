شرح مفصل لطريقة تسجيل الطلاب في الروضات للعام 1443 عبر رابط نظام نور والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة التعليم في المملكة عن بداية تسجيل رياض الأطفال للعام القادم 1443، عبر رابط نظام نور للطلبة السعوديون وأبناء مجلس التعاون وغير السعوديون، بداية من يوم 25 من شهر شعبان الجاري، وعلى أولياء الأمور بدأ التسجيل من هذا التاريخ عبر النظام إلكترونياً، وأنشأت الوزارة نظام نور من أجل تسهيل وتقديم كافة الخدمات التعليمية، من خلاله فيستطيع ولي الأمر تسجيل لأبنه في المدرسة والاطلاع على نتائجه، ومتابعة مستوى تحصيل الطالب من خلال نظام نور التعليمي، وفيما يلي طريقة التسجيل ومراحل التسجيل الثلاثة وفق عمر الطفل وكافة التفاصيل.

موعد التسجيل لرياض الأطفال 1443 عبر رابط نظام نور

يمكن لجميع أولياء الأمور للأطفال من سن ثلاث سنوات حتى سن ست سنوات، الدخول على نظام نور التعليمي وتسجيل أبنائهم في الروضات التي يرغبون فيها، بداية من يوم الأربعاء القادم 2021/04/07 الموافق 1442/08/25 إلكترونياً دون الحاجة للذهاب لمقار الروضات.

رابط نظام نور لتسجيل طلاب الروضات 1443

ولي الأمر يجب عليه الدخول عبر رابط نظام نور التعليمي برقم الهوية الوطنية الخاصة به، في المواعيد السابق ذكرها وتسجيل بيانات أبنه في الروضة التي يريدها، وبعدها يقدم المستندات المطلوبة منه للمراجعة.

المستوى تاريخ الميلاد المستوى الأول يشمل المواليد من يوم 1439/01/23 حتى يوم 1440/01/22 للروضات الأهلية والعالمية المستوى الثاني يشمل الأطفال مواليد من يوم 1438/01/22 حتى مواليد يوم 1437/01/23. المستوى الثالث يشمل الأطفال مواليد من يوم 1439/01/22 حتى الأطفال مواليد 1438/01/23 هجري. شرح طريقة التسجيل عبر نظام نور الإلكتروني رياض الأطفال شرح طريقة التسجيل عبر نظام نور الإلكتروني رياض الأطفال الدخول على منصة نور الإلكترونية. تسجيل البيانات المطلوبة “اسم المستخدم، كلمة السر، رمز التحقق” ثم الضغط على تسجيل الدخول لولي الأمر الذي له حساب سابق على النظام. في حالة التسجيل لأول مرة يتم الدخول على أيقونة تسجيل ولي أمر جديد وأتباع التعليمات. النقر على أيقونة تسجيل الأبناء. تسجيل البيانات المطلوبة “رقم الهوية، صلة القرابة، عمل ولي الأمر، جنسية الأم” وكافة البيانات. النقر على أيقونة التالي والضغط على دخول على روضات الأطفال وتحديد المستوى. النقر على أيقونة التالي وملئ البيانات المطلوبة. النقر على أيقونة التالي تحديد المرحلة الدراسية رياض الأطفال وتحديد المستوى بحسب عمر الطفل. تحديد اسم الروضة والمنطقة التعليمية والمحافظة الراغب في التسجيل بها. الضغط على تسجيل الدخول ثم الضغط على حفظ البيانات. المستندات المطلوبة من الطلاب السعوديون وغير السعوديون جنسية الطالب المستندات المطلوبة الطلاب السعوديون صورة من سجل الأسرة، صورة من شهادة التحصينات الأساسية الطلاب من دول مجلس التعاون صورة من شهادات التحصينات الأساسية، صورة من جواز السفر موضح بها تاريخ ومكان الميلاد. الطلاب غير السعوديون صورة من الإقامة النظامية، صورة من جواز السفر، صورة من شهادة التحصينات الأساسية. طلاب القبائل النازحة صورة من البطاقة النظامية المضاف بها الطالب، صورة من شهادات التحصينات الأساسية المستندات المطلوبة من الطلاب السعوديون وغير السعوديون

مستويات الأطفال للتسجيل في الروضات طبقاً لتاريخ الميلاد