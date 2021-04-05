عنوان البريد الملكي السعودي وطرق التواصل معه

توفر حكومة المملكة العربية السعودية خدمة من خلال الديوان الملكي السعودي خاصة باستقبال برقيات من قبل كافة الجهات والمواطنين للديوان الملكي عبر البريد السريع الممتاز EMS وعنوان البريد الملكي السعودي وطرق التواصل معه معلنة علي الصفحة الرسمية للديوان الملكي السعودي عبر الإنترنت ، ومعظم البرقيات التي يستقبلها الديوان الملكي السعودي تختص بأهداف طلبات المساعدات وبرقيات بهدف طلب العلاج وبرقيات بهدف إرسال التهاني وبرقيات بهدف إرسال التعازي ويستطيع البريد السعودي الممتاز السريع EMS توصيل البرقيات للديوان الملكي خلال فترات وجيزة من وقت تسجيلها وبرسوم منخفضة جداً وبعضها بالمجان ومن خلال مقالنا التالي يمكنكم التعرف علي العنوان الخاص بالبريد الملكي للتواصل معه كما يمكنكم أن تتواصلوا مع الديوان عبر طرق أخري غير البريد السريع ، والديوان الملكي السعودي دائما يهدف لتوفير العدالة الاجتماعية بين المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة حديثاً.

الديوان الملكي السعودي

بالحديث عن عناوين البريد الملكي السعودي وطريقة التواصل معه فنتعرف علي الديوان الملكي السعودي أنه حلقة الوصل بين كل من العاهل السعودي المملكة العربية وحكومة المملكة بمؤسساتها وهيئاتها المختلفة ووزاراتها، ويعتبر الديوان الملكي السعودي بمثابة المكتب التنفيذي الرئيسي لخادم الحرمين الشريفين في المملكة، ومعالي الأستاذ فهد بن محمد بن صالح العيسى هو رئيس الديوان الملكي الحالي .

عناوين البريد الملكي السعودي وطرق التواصل معه

يمكنكم التواصل مع البريد الملكي السعودي لمعرفة كيفية إرسال برقية للديوان الملكي ورسومها عن طريق التعرف علي العنوان وطرق التواصل من خلال البيانات التالية :

التواصل من خلال خدمات الهاتف الثابت علي الرقم : 8004000000 من داخل المملكة العربية السعودية.

التواصل من خلال خدمات الهاتف الثابت علي الرقم : 920030003 أو الرقم : 920022220 من خارج المملكة العربية السعودية .

العنوان بمنطقة الرياض علي صندوق بريد رقم : 12911 .

العنوان بمنطقة الهدا علي صندوق بريد رقم : 7636 .

التواصل من خلال استخدام الصفحة الرسمية للديوان الملكي علي الإنترنت.

ويراعي اتباع احدي الصيغتين الثابتتين لمراسلة الديوان الملكي السعودي عناية الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله أو عناية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رعاه الله ويمكنكم التعرف علي كيفية إرسال برقية للديوان الملكي ورسومها ، والفيديو التالي يوضح شرح لطريقة التواصل مع الديوان الملكي: