بنغلاديش.. مصرع 26 شخصا في انقلاب عبّارة
اعلنت السلطات البنغالية اليوم الإثنين، عن انتشال نحو 26 جثة على الأقل بعد انقلاب عبارة تحمل عشرات الأشخاص في نهر شيتالاخيا، على بعد حوالي 20 كم من دكا عاصمة بنغلاديش، الليلة الماضية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الإثنين، عن الضابط المناوب بمقر إدارة الإطفاء والدفاع المدني، إرشاد حسين، قوله: إنه تم انتشال جثث الضحايا، ومن بينهم نساء وأطفال من النهر في منطقة نارايانجانغ، على بعد حوالي 20 كم من دكا.
وأشار إلى أن القارب المكتظ، الذي كان على متنه حوالي 50 راكبا، انقلب بعد اصطدامه بقارب آخر في النهر في حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي الأحد.
وتابع حسين: "علمنا أن العبارة كانت تقل نحو 50 راكبا".. مضيفاً: إنه تم سحب القارب إلى ضفة النهر.
وتعد كوارث العبّارات والقوارب أمرا شائعا في بنغلاديش، التي تتقاطع بها مئات الأنهار.
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