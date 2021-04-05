بعد اختراق نصف مليار مشترك.. تسريب رقم هاتف مؤسس فيسبوك

أصبح رقم هاتف مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، متاحا على الإنترنت، بعد أن نجح قراصنة في اختراق بيانات نصف مليار مشترك.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية إنه تم تسريب بيانات 533 مليون مستخدم لفيسبوك على منتدى خاص بـ"الهاكرز".

واستهدفت عملية الاختراق "الضخمة" 533 مليون مشترك من 106 دول، وشملت المعلومات المسربة أرقام الهواتف وتواريخ الميلاد والأسماء الكاملة والسير الذاتية المتوفرة وبعضها شمل البريد الإلكتروني.

ومن بين المعلومات التي جرى تسربيها، رقم هاتف الرئيس التنفيذي لأكبر شبكة اجتماعية في العالم، وموقعه الجغرافي وتفاصيل زواجه وتاريخ ميلاده وحسابه على فيسبوك.

وقال الخبير الأمني، ديف ووكر، إن مارك زوكربيرغ، وكذلك المؤسس المشارك لشركة فيسبوك، كريس هيوز، وداستن موسكوفيتز، كانوا من بين الأشخاص الذين تم اختراقهم ونشر بياناتهم الشخصية.

ورفض فيسبوك البيانات المسربة، ووصفها بـ"القديمة جدا"، وقال المتحدث باسم المنصة الاجتماعية إن هذه البيانات تم الإبلاغ عنها في عام 2019، "وقد اكتشفنا هذه المشكلة وقمنا بإصلاحها في شهر أغسطس من العام ذاته".

ولم يعلق المتحدث على معلومات زوكربيرغ.