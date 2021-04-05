الرئيس الفلسطينى: ما يحدث فى الأردن يهمنا.. والعالم يقف بجانب الملك عبدالله

جدة - نرمين السيد - علق الرئيس الفلسطينى محمود عباس، على الأحداث التى وقعت فى الأردن، قائلا "تابعنا الأحداث التى حدثت فى المملكة الهاشمية بكل اهتمام، لأن هذا الأمر يهمنا كما يهم الأردن".





وأضاف "أننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحمى الأردن ويرعاه ويصبغ عليه ثوب الاستقرار والأمن والأمان برعاية الملك عبد الله الثانى ابن الحسين، الذى نرجو له القوة والعزيمة الدائمة لأنه هو الحامى لهذا البلد والذى يرعاه". وتابع الرئيس الفلسطينى- فى تصريح عقب وصوله العاصمة الأردنية عمان، أوردته وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الإثنين "عندما حصلت هذه الأحداث شاهدنا العالم كله دون استثناء يقف إلى جانب الأردن، وهذا دليل على الاحترام البالغ والاهتمام العظيم بهذا البلد المسالم والآمن الذى نتمنى له دائما الأمن والأمان".

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