السودان: إثيوبيا أهدرت 200 يوم من المفاوضات وتتجاهل تحذيراتنا بشأن ملء السد

جدة - نرمين السيد - حذرت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدى، اليوم الإثنين، من أن "إثيوبيا تتجاهل تحذيراتنا الواضحة بشأن الملء الثانى الأحادى لسد النهضة"، مؤكدة أن أديس أبابا أهدرت 200 يوم من المفاوضات بتراجعها.





وحسبما نقلت قناة "العربية" فى أنباء عاجلة، قالت وزيرة خارجية السودان إنها تطالب بالتوصل لحلول مبتكرة لتبادل المنافع بشأن سد النهضة، مشددة على ضرورة تجنب صراعات لا طائل منها بسبب سد النهضة. وكانت محادثات سد النهضة انطلقت فى كينشاسا بجمهورية الكونغو، أمس الأحد، بحضور وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا.

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