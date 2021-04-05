عاجل.. عبوتان ناسفتان تستهدفان رتلين للتحالف الدولى فى بابل والديوانية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكره بيان خلية الإعلام الأمنى، "انفجرت عبوة ناسفة، صباح اليوم، على احدى عجلات رتل فى محافظة الديوانية بعد جسر عفك، ضمن قاطع مديرية شرطة الديوانية، دون اضرار مادية او بشرية، حيث استمر الرتل بالحركة نحو جهته المقصودة".
وأضاف البيان أن "عبوة ناسفة أخرى انفجرت، ظهر اليوم، على أحدى عجلات رتل فى محافظة بابل ضمن قاطع مديرية شرطة بابل، دون اضرار مادية او بشرية، واستمر الرتل بالحركة".
ويشهد العراق، مؤخرًا، عمليات استهداف متكررة للأرتال التى تنقل معدات لصالح التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة، سواء باستخدام العبوات الناسفة أو الهجمات المباشرة، إضافة إلى استهداف مناطق تمركز هذه القوات والمصالح الأمريكية بهجمات صواريخ الكاتيوشا.
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