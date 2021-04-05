الان تسجيل منصة مدرستي التعليمية madrasati.sa للحصول على جميع الخدمات التعليمية وللدخول على مسابقة مدرستي

تسجيل منصة مدرستي التعليمية والتي تعد واحدة من اجمل المواقع التعليمية السعودية نتابعها ونستعرضها الان مع حضراتكم وذلك لطلاب جميع المراحل التعليمية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتابع اعداد كبيرة من الطلاب بشكل يومي جميع الخدم المطروحة على موقع مدرستي، عليه سنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان ومن خلال الفقرة التالية من هذا المقال خطوات وطرق التسجيل على المنصة

تسجيل منصة مدرستي التعليمية

منصة مدرستي التعليمية واحدة من المنصات التعليمية السابق وان تم مباشرة بنائها لتكون واحدة من المنصات التي اصبح بامكان طلاب وطالبات المملكة العربية الحصول من خلالها على عدد كبير من الخدمات التعليمية، حيث تم اقتراح موقع مدرستي للفصل الدراسي الاول لعام 2021، لتباشر منصة مدرستي التعليمية العمل على تقديم عدد لا يحصى من الخدمات التعليمي التي تساهم على استكمال الطلاب تعليمهم واستقبال نحو ستة ملايين طالب يومي لتعليم اعن بعُد بواسطة الالتحاق على الفصول الافتراضية الموجودة داخل المنصة والمشرف عليها نخبة من كبار المعلمين والمعلمات، لذا يتابع عدد كبير من الطلاب خطوات الدخول على موقع مدرستي على نحو خطوات نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية.

خطوات التسجيل على منصة مدرستي

بإمكان جميع طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية اتمام التسجيل على منصة مدرستي التعليمية وذلك باستخدام تطبيق توكلنا او مايكروسوفت فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح تطبيق توكلنا البحث على كلمة منصة مدرستي التعليمية، البدء لتوجه الى موقع مدرستي والحصول على جميع الخدمات المطروحة داخل الموقع، علماً على أنه سيتطلب من المسجل على إدخال مجموعة من البيانات والمعلومات ستحمل اسم الطالب والصف ورقم التسجيل.