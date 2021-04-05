حقيقة سحب شراب برتقال الربيع من الأسواق نهائيا

أعلنت شركة الربيع عبر منصتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن سحب أحد منتاجاتها من الأسواق نهائيا بلا رجعة، حيث تم الإعلان عن سجب منتج عصر برتقال الربيع من الأسواق بلا رجعة، وأن آخر موعد للحصول على منتج عصير البرتقال كان يوم الخميس الموافق 1 أبريل 2021، وهو ما أثار ضجة كبيرة على نفس التويتة التي تم وضعها للمتابعين الذين تباينت ردود أفعالهم على ذلك الخبر، حيث أكد الكثيرين حزنهم على سحب عصير برتقال الربيع من الأسواق مؤكدين على جودة ذلك المنتج، وباقي المنتجات التي تخص شركة الربيع.

حقيقة سحب شراب برتقال الربيع

بعد وضع تلك التويتة بعدة ساعات عادت شركة الربيع لتؤكد لمتابيعنها أن الخبر الذي تم وضعه سلفا للمتابعين بمنع شراب برتقال الربيع من الأسواق لا يتخطى كونه مجرد مزاح مع المتابعين، وشراب البرتقال أو غيره من المشروبات والمنتجات موجوده ومتاحة دائما من قبل الشركة، حيث تم وضع ذلك الخبر فقط للمشاركة في تريند كذبة أبريل، وهو ما كان توقعه بعد المتابعين بمجرد وضع الخبر، وعدم الرد على أسئلة المتابعين في وقتها، وهو ما أكدته الشركة فعليا فيما بعد، ليرد المتابعين بنفس الأسلوب بقيابمهم برفع قضايا تضليل مستهلك على الشركة، ولكن على سبيل المزاح أيضا للمشاركة في نفس تريند كذبة أبريل.

الجدير بالذكر أن شركة الربيع تمتلك العديد من المنتجات الأخرى المميزة سواء المشروبات، الألبان، الطعمة، أو مياة الربيع التي تلقى رواجا كبيرا في أسواق المملكة العربية السعودية، في ظل تميز المنتجات التي تقدمها الشركة السعودية التي تأسست منذ ما يزيد عن أربعين عام، وبالتحديد عام 1980حيث شهدت نمو كبير في الفترة الأخيرة، وتمكنت مؤخرا من اتفاقية شراكة مع البنك السعودي للطعام إطعام، كما تشارك في العديد من معارض الأغذية بشكل دائم ومنها معرض جولفود، وقامت مؤخرا بافتتاح مستودع جديد بمدينة الرياض، كما أطلقت مؤخرا منتج جديد يضاف لمنتجاتها العديدة، بإصدارها منتج معجون الطماطم من أول قطفة بعبوة الإستعمال الواحد، ومن المنتظر أن تتواجد العديد من العروض على منتجات الربيع المختلفة في الفترة الحالية بمناسيبة حلول شهر رمضان 1442.