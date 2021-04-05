ارتداء الكمامات يساعد على الوقاية من الحساسية

نيويورك ـ وكالات: تساعد الكمامات القماشية والطبية على حمايتنا من الجزيئات الفيروسية، وتظهر الدراسات أنها يمكن أن تكون فعالة أيضًا في تصفية المواد المسببة للحساسية الموسمية. يقول الدكتور ديفيد لانج، أخصائي الحساسية في كليفلاند كلينك “إن حبوب لقاح شجرة الصنوبر، على سبيل المثال، أكبر بنحو 800 مرة من فيروس كورونا”. وحتى قبل الوباء، نصح لانج المرضى الذين يعانون من الحساسية الشديدة بارتداء كمامة في الخارج، خاصةً في الأنشطة المطولة مثل البستنة أو العمل في الحديقة. وأوضح الدكتور بورفي باريك، أخصائي الحساسية والمناعة في جامعة نيويورك أن استخدام الكمامات للتخفيف من أعراض الحساسية يمكن أن يتطلب القليل من “التجربة والخطأ”. ولكن بشكل عام، إذا كان هناك عدد أقل من حبوب اللقاح في أنفك وفمك، فمن غير المرجح أن تصاب بنوبة حساسية”.

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