ريان أير: ارتداء الكمامات على متن الطائرات قد يستمر إلزاميا بالمستقبل القريب

برلين ـ د ب أ: ذكر الرئيس التنفيذي لشركة “ريان أير الأيرلندية” للطيران منخفض التكلفة أنه قد يتم الطلب من الركاب ارتداء الكمامات على متن الرحلات الجوية خلال العام المقبل أيضا. وقال الرئيس التنفيذي مايكل أوليري: “أتصور أنه في هذه المرحلة نحن نخطط لمواصلة الارتداء الإلزامي للكمامات على متن رحلاتنا خلال برنامج جدول رحلات الصيف الجاري وجدول الشتاء المقبل”، مشيرا إلى أن ارتداء الكمامات على متن الطائرات قد يستمر إلزاميا في النصف الأول من 2022.

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