أخبار اليمن : موجة غبار.. الأرصاد يحذّر من تدني الرؤية الأفقية

موجة غبار.. الأرصاد يحذّر من تدني الرؤية الأفقيةدعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين خاصة مرضى الجهاز التنفسي، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الغبار .. محذرا سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية باستمرار تواجد العوالق الترابية على سلسلة المرتفعات الغربية مع إمكانية تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية في فترة ما بعد الظهيرة والتي من المحتمل أن يرافقها هطول أمطار خفيفة على أجزاء من المرتفعات الغربية المحاذية لسهل تهامة.

وأشار إلى أن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً على معظم المناطق الساحلية ومغبراً نسبياً على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية، فيما تكون الرياح شمالية غربية على السواحل الغربية وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 16 عقدة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المركز أن الطقس سيكون مغبراً وحاراً نسبياً نهاراً بالمناطق الصحراوية، فيما الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط خلال فترة الظهيرة مثيرة للأتربة والغبار.

ولفت إلى أن الطقس في أرخبيل سقطرى سيكون صحواً إلى غائم جزئياً والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 16عقدة.

