تفعيل ماينكرافت التعليمية للمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج Madrasati Codes

ماينكرافت التعليمية رابط وطريقة التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمية هو أشهر عمليات بحث العديد من الطلبة في المملكة بعد إعلان وزارة التعليم السعودية عن التعاون المشترك بين منصة مدرستي وشركة مايكروسوفت. تتمثل أول خطوة لبدء لعبة ماين كرافت التعليمية في تثبيت اللعبة ثم بدء اللعب على جهاز الحاسوب وتسجيل الدخول إلى ماين كرافت بحساب مدرستي. في هذا الدليل نعرض عليكم الخطوات الكاملة لبدء الإصدار التعليمي من ماينكرافت بداية من كيفية البدء وطريقة المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج وخطوات تفعيل ساعة برمجة حتى الحصول على شهادة ماين كرافت التعليمية ومشاركة إنجازاتك وإرسال الشهادة إلى معلم المدرسة.

رابط تثبيت لعبة ماين كرافت التعليمية

يتم تثبيت لعبة ماين كرافت التعليمية من خلال الدخول على رابط minecraft ثم الذهاب إلى صفحة الحصول على نسخة من اللعبة للحاسوب، قم بالنقر على تثبيت حتى تتمكن من بدء الدخول إلى اللعبة.

ويمكن الدخول على لعبة ماينكرافت التعليمية من خلال اللعب أونلاين عبر موقع code.org عبر اختيار الدرس الذي ستقوم إنهاء مهمة ساعة البرمجة، ثم تسجيل الدخول عبر بيانات منصة مدرستي.

مراحل مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمية

بالطبع أول خطوة هي الحصول على اللعبة أو زيارة موقع اللعبة كما ذكرنا سابقا، وتتمثل مراحل المسابقة الجديدة لوزارة التعليم السعودية عبر منصة مدرستي تبرمج Madrasati Codes من خلال لعبة ماين كرافت Educational Minecraft Edition كالتالي:

تبدأ المرحلة الأولى من مسابقة مدرستي تبرمج هذا الفصل الدراسي يوم 8 شعبان 1442 هجرية وتستمر حتى 26 شعبان 1442 هجرية. مهمة الطالب تتلخص في تفعيل ساعة برمجة ماين كرافت التعليمية باستخدام الدليل الإرشادي عبر منصة مدرستي ومساعدة معلم المدرسة. تتم تفعيل ساعة برمجة باستخدام المركبات البرمجية أو الكتابة بلغة بايثون للتمكن من إنهاء المهمات في ماين كرافت التعليمي. الفئات المعلن مشاركتها في منصة مدرستي تبرمج هي إدارات التعليم، المدارس، والطلاب والمعلمين والمعلمات. المرحلة الثانية من مسابقة مدرستي تبرمج الفصل الدراسي القادم، من خلال القيام بمهمة مشروع تصميم إبداعي. ويسمح بالمشاركة لكلا من المعلم والطالب في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، ويشترط المشاركة في المرحلة الأولى.

خطوات بدء مسابقة مدرستي ماين كرافت

تبدأ أول خطوة بالحصول على برنامج ماين كرافت الإصدار التعليمي من خلال رابط مدرستي تبرمج ثم النقر على أيقونة minecraft للتحويل إلى صفحة لعبة ماين كرافت التعليمية، ثم إتباع الخطوات التالية: