بدء التقديم في برنامج واعد لتطوير الخريجين 2021 عن طريق الشركة الوطنية للإسكان

برنامج واعد لتطوير الخريجين، أعلنت الشركة الوطنية للإسكان بالمملكة العربية السعودية، بدء التقديم في البرنامج ، لتطوير الخريجين 2021، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف LinkedIn، والتقديم متاح لخريجي مدينة الرياض، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم للبرنامج يحمل الجنسية السعودية، حيث تتيح الشركة للخريجين الراغبين في تطوير أنفسهم ومهاراتهم برنامج واعد لكي يتم ثقلهم بالمعلومات والمعارف اللازمة، وهذا يعد دور مجتمعي كبير من قبل الشركة الوطنية للإسكان تجاه الخريجين، ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات حديثي التخرج لكي يستطيعوا مواكبة التقدم التكنولوجي الهائل، والعمل على خلق جيل من شباب الخريجين قادر على حمل لواء المستقبل، والتدريب يتم من خلال بيئة عمل احترافية تمكنهم من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة. برنامج واعد لتطوير الخريجين برنامج واعد لتطوير الخريجين فيما يلي نعرض عليكم بالتفصيل ماذا يقدم البرنامج لتطوير الخريجين. دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة وذلك من خلال قنوات مختلفة “فصول دراسية، فصول افتراضية، تدريب عن بعد عن طريق الانترنت”.

الإعداد للحصول على رخصة الهيئة السعودية للمهندسين.

كما تتيح جلسات تدريب داخلية وخارجية فردية وجماعية.

الانتداب للعمل مع كبار مطوري العقارات.

العمل مع أفضل الخبرات من ذوي الخبرة في NHC مع خطط التناوب المناسبة. التخصصات المطلوبة ومدة البرنامج مسمى البرنامج برنامج “واعد” لتطوير الخريجين مدة البرنامج 6 أشهر الفئة المستهدفة حملة البكالوريوس أو الماجستير بنظام الانتظام التخصصات المطلوبة الهندسة المعمارية.

الهندسة الميكانيكية.

الهندسة المدنية.

الهندسة الكهربائية.

التصميم الداخلي. شروط التقدم لبرنامج واعد أن يكون سعودي الجنسية.

حاصل على بكالوريوس أو ماجستير في التخصصات الهندسية سابقة الذكر.

الحصول على الدرجة العلمية من خلال الدراسة بدوام كامل، وليس عن طريق الانترنت.

إجادة اللغة الإنجليزية.

يجيد مهارات الحاسب وكيفية التعامل مع برامج وتطبيقات أوفيس.

متوسط المعدل التراكمي مساوياً أو أكبر من (3\4) أو (4\5). شروط التقدم لبرنامج واعد التخصصات المطلوبة ومدة البرنامج الوسوم

برنامج واعد لتطوير الخريجين، أعلنت الشركة الوطنية للإسكان بالمملكة العربية السعودية، بدء التقديم في البرنامج ، لتطوير الخريجين 2021، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف LinkedIn، والتقديم متاح لخريجي مدينة الرياض، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم للبرنامج يحمل الجنسية السعودية، حيث تتيح الشركة للخريجين الراغبين في تطوير أنفسهم ومهاراتهم برنامج واعد لكي يتم ثقلهم بالمعلومات والمعارف اللازمة، وهذا يعد دور مجتمعي كبير من قبل الشركة الوطنية للإسكان تجاه الخريجين، ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات حديثي التخرج لكي يستطيعوا مواكبة التقدم التكنولوجي الهائل، والعمل على خلق جيل من شباب الخريجين قادر على حمل لواء المستقبل، والتدريب يتم من خلال بيئة عمل احترافية تمكنهم من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة. برنامج واعد لتطوير الخريجين برنامج واعد لتطوير الخريجين فيما يلي نعرض عليكم بالتفصيل ماذا يقدم البرنامج لتطوير الخريجين. دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة وذلك من خلال قنوات مختلفة “فصول دراسية، فصول افتراضية، تدريب عن بعد عن طريق الانترنت”.

الإعداد للحصول على رخصة الهيئة السعودية للمهندسين.

كما تتيح جلسات تدريب داخلية وخارجية فردية وجماعية.

الانتداب للعمل مع كبار مطوري العقارات.

العمل مع أفضل الخبرات من ذوي الخبرة في NHC مع خطط التناوب المناسبة. التخصصات المطلوبة ومدة البرنامج مسمى البرنامج برنامج “واعد” لتطوير الخريجين مدة البرنامج 6 أشهر الفئة المستهدفة حملة البكالوريوس أو الماجستير بنظام الانتظام التخصصات المطلوبة الهندسة المعمارية.

الهندسة الميكانيكية.

الهندسة المدنية.

الهندسة الكهربائية.

التصميم الداخلي. شروط التقدم لبرنامج واعد أن يكون سعودي الجنسية.

حاصل على بكالوريوس أو ماجستير في التخصصات الهندسية سابقة الذكر.

الحصول على الدرجة العلمية من خلال الدراسة بدوام كامل، وليس عن طريق الانترنت.

إجادة اللغة الإنجليزية.

يجيد مهارات الحاسب وكيفية التعامل مع برامج وتطبيقات أوفيس.

متوسط المعدل التراكمي مساوياً أو أكبر من (3\4) أو (4\5). شروط التقدم لبرنامج واعد التخصصات المطلوبة ومدة البرنامج

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